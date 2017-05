Diputado del PAN amenaza a pobladores con un arma de fuego (video)

Agencia

OAXACA, Oax.- Habitantes de San Lucas Ojitlán zarandearon al diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Huerta Cerecedo, por “mentiroso”, y en respuesta el legislador los amenazó advirtiendo que su escolta está autorizado para disparar, al tiempo que ordenó tomar fotos y “fichar” a sus agresores.

Un video de seis minutos y 17 segundos se hizo viral en las redes sociales cuando un grupo de personas reprochó y sacudió al legislador panista, quien amenazó que su escolta “no quiere balear a nadie” porque “él tiene autorización” de utilizar su arma de cargo, informa la revista Proceso en su portal web.

También te puede interesar: Líder de la CTM en Oaxaca pide besos, a cambio de favores (Video)

Y luego vino la orden a su guarura de “tómale la foto (a quienes lo increparon) porque voy a mandar al comandante de la Ministerial por la agresión que me hizo”, mientras que los inconformes le reclamaban por las obras que no se han hecho.

“Tómale la foto (a quienes lo increparon) porque voy a mandar al comandante de la Ministerial por la agresión que me hizo”

El diputado del PAN por el distrito de Tuxtepec reprochó a los inconformes que “no es la forma (tomar el palacio) para exigir el cumplimiento de sus demandas”.

Entre jaloneos y algunas patadas al escolta del diputado, los inconformes le reclamaron por qué se iba y la respuesta fue que porque estaban en sesión de cabildo y no quiso interrumpir.

Ante el reclamo de la falta de obras, el panista Huerta Cerecedo respondió: “Por si no lo sabes vengo a inaugurar, a abrir un hospital que tenía tres años cerrado, y no es mi distrito y me estoy preocupando por ustedes”.

Los inconformes le recordaron que ese hospital está abandonado y que es su obligación “servir al pueblo y todos somos pueblo”.