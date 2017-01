Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Enrique Peña Nieto era un presidente asediado, fustigado y maldecido en protestas. Sus niveles de aprobación en las encuestas llegaron a ser la más baja para un mandatario mexicano en la historia reciente, pero ya no más, gracias a Donald Trump, de acuerdo con un análisis publicado por la agencia de noticias The Associated Press.

Los meses de insultos proferidos por Trump contra los migrantes mexicanos, las amenazas de construir un vasto muro fronterizo para impedir que entraran más, la deportación de los que ya habían llegado a suelo estadounidense y la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas se toparon con estoicismo de parte del gobierno de Peña Nieto, exasperando a muchos mexicanos.

Lea también: ¿Quién pagará realmente el muro en la frontera?

Sin embargo, cuando Trump insistió repetidamente en que Peña Nieto aceptara que México pague por la ampliación del muro, Peña Nieto finalmente tuvo suficiente y canceló los planes de una reunión con Trump planeada el 31 de enero en Washington. De repente, la nación se unió a su alrededor.

El magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim, el cuarto hombre más rico del mundo, llamó a apoyar al presidente de México, para que pueda defender los intereses del país.

Incluso el más prominente crítico del gobierno, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que hace tres semanas marchaban en las calles contra las políticas del gobierno a que apoyen a Peña Nieto.

Crisis en casa

El aumento de la delincuencia, una economía lenta y una serie de escándalos de corrupción en su partido ya habían abatido la popularidad del presidente.

Las cosas empeoraron aún más cuando el gobierno -que originalmente prometió precios más bajos de la gasolina-impuso un repentino aumento del 20 por ciento al combustible. Estallaron protestas a nivel nacional, incluso con saqueos, y las tasas de aprobación de Peña Nieto se derrumbaron a un mínimo histórico del 12 por ciento a mediados de enero.

Entonces vino el minienfrentamiento con Trump.

"Bajo una crisis nacional, la gente se reúne alrededor de un líder. Ahora él tiene que seguir liderando, eso es importante. Tiene que haber una percepción de que él continúa liderando", opinó Peter Schechter, vicepresidente sénior de iniciativas estratégicas en la organización Atlantic Council.

El ex portavoz presidencial Rubén Aguilar dijo que el repunte en la popularidad de Peña Nieto podría ser de corta duración y evaporarse.