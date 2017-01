Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Vicente Fox Quesada llamó a los mexicanos a no temer a Donald Trump, al que calificó como buleador y farol, quien el próximo 20 de enero rendirá protesta como presidente de Estados Unidos.

"No tengas miedo de Trump, es un buleador y un farol, los buleadores terminan cuando son llamados (...)", escribió en su cuenta de Twitter, luego de que el republicano ofreciera su primera conferencia de prensa desde la Torre Trump, en Nueva York.

Do not be afraid of Trump, he’s a bully and a bluff, bullies end when they’re called out. America, stand out before it’s too late!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

En una serie de mensajes, el ex presidente insistió en que México no pagará la construcción del muro fronterizo.

“Ni hoy, ni mañana ni nunca México pagará por esa pared estúpida. Si Trump quiere un monumento a su ego, que pagar por ello!!!!!, escribió Fox Quesada, en una serie de mensajes publicados a través de su cuenta de Twitter, al tiempo que el republicano ofrecía su primera conferencia de prensa desde la torre Trump, en Nueva York.

Vicente Fox dijo que no hay que temer al magnate estadounidense porque es un farol.

Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

Trump claims he's for the people, but he hasn't reveal his tax returns. America, how can you trust a guy who doesn't trust his own nation? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017