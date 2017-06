PAN culpa a la 'guerra sucia'; López Obrador festeja a Delfina

Agencia

Ciudad de México.- La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota ofreció una conferencia de prensa en donde indicó que siempre demostró una persona demócrata y reconoció que las tendencias no la favorecen, por ello dijo, esperará a que sea el cómputo final de las boletas las que definan al ganador.

También refirió que será en los próximos días cuando dará a conocer las acciones que emprenderá en relación a las elecciones y sobre los movimientos del Gobierno Federal en su contra, informa el portal EconomíaHoy.

También te puede interesar: Partidos se declaran ganadores, sin resultados oficiales

Por otro lado, acusó que la autoridad electoral haya hecho caso omiso a las denuncias realizadas por la ciudadanía.

"Yo no me voy a ningún lado, las voces que he escuchado me comprometen a seguir luchando y convoco a los militantes de mi partido a reestructurar lo que sea necesario para enfrentar los desafíos del futuro".

Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, indicó que se "enfrentaron a una elección de Estado" y recriminó al Gobierno federal de operar a favor de su candidato usando instituciones de estado para filtrar información "falsa de la PGR", en contra de Josefina Vázquez Mota.

"Honor a quien honor merece, dando las gracias a una mujer grande", dijo Anaya. "Al final quedó salvaguardada la reputación y honorabilidad de Josefina vázquez Mota y su familia", indicó.

Por su parte, Víctor Hugo Sondón Saavedra, líder del PAN en el Estado de México, indicó que en esta jornada electoral se registró una participación de 86% del electorado en la entidad.

También reconoció a la candidata panista como una persona que permaneció "siempre firme" y que, "hay mucha Delfina por delante".

Delfina ganó: López Obrador

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video den sus redes sociales donde confirma la victoria de Delfina Gómez en la elección al gobierno del Estado de México, informa 24Horas.

“Ganamos la elección de gobernador en el Estado de México, la próxima ganadora va a ser por decisión de los ciudadanos del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez“, indica.

Afirmó tener información de que en la zona conurbada de la Ciudad de México "ganamos en una proporción de dos a uno".