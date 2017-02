Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ernesto Ruffo Appel se suma a la lista de aspirantes panistas que buscan la candidatura presidencial rumbo a 2018.

En redes, a través de la llamada ‘ruffomanía’ y acompañado por quienes lo llevaron a lograr la primera gubernatura para el Partido Acción Nacional en 1989, en Baja California, Ruffo Appel confía en que los ‘likes’ y ‘retuits’ le alcancen para la nominación.

Pero si no es así, no descarta lanzarse como independiente: “Si el apoyo general me alcanza espero que el PAN me preste la boleta, Si no, ya veríamos, pero yo no soy diferente”.

El legislador aseguró que ya ha sumado otros liderazgos dentro del partido que respaldan su propuesta rumbo a 2018.

“Hay muchas personas dentro del PAN que me están diciendo ‘oiga pos yo estaba apoyando a sutana o a mengano pero usted me está poniendo a pensar’. Ya he ido a algunos estados, a Baja California Sur he hecho visita ciudadana, pero piso la base del Comité Ejecutivo Estatal del partido. Faltan algunos meses y pues vamos a ver como evoluciona todo esto”.

Ernesto Ruffo dijo que no dejará su escaño en el senado hasta que los plazos legales lo ordenen ni tampoco su cargo al interior del Comité Ejecutivo Nacional, donde es presidente de la Comisión de Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes.

“Soy senador y sin embargo está pasando en redes, desde el punto de vista político hace ver una probabilidad de que hace constituirse una candidatura en mí. Está establecido en los términos legales pero políticamente pudiera estar una constituyendo esta candidatura desde la presidencia del PAN. Creo que debe haber congruencia política. Para que la transparencia sea un aval detrás de su propia trayectoria”, destacó.