¡Es una trampa! Interjet niega regalar viajes en Facebook

Ciudad de México.- La empresa Interjet alertó este día a sus usuarios sobre la existencia de una página web apócrifa que usurpó la identidad de la aerolínea para regalar supuestos viajes a cambio de llenar una encuesta.

De acuerdo con Sin Embargo, en un comunicado que difundieron a través de sus cuentas oficiales, Interjet acusó al sitio www.junetrip.us/interjet de ser los responsable de esta actividad que tiene como objetivo recabar datos de las personas.

Para su cometido, dice este comunicado, piden al usuario que comparta información en Facebook, además de dar me gusta a la supuesta página apócrifa.

A cambio de que los interesados llenen una encuesta, en donde se piden algunos datos personales, la página “regala” presuntos vuelos a nombre de Interjet.

La empresa advirtió que estos sitios webs utilizan promociones inexistentes como boletos gratis, descuentos, entre otros, para enganchar a las personas y robar información valiosa.

Para que los usuarios no caigan en este tipo de trampas, Interjet recordó a sus seguidores que su página oficial es http://www.interjet.com.mx, y ahí es el único lugar en donde lanzan promociones, no en Facebook, no en Twitter. Además, agrega le comunicado, las cuentas oficiales de la aerolínea está verificadas.