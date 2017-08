EU busca presionar con alertas de viaje a México en el TLCAN

Agencia

México.- Con la actualización a la alerta de seguridad de viaje a México, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, no descartó que Estados Unidos pretenda presionar al país en las próximas rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El secretario de turismo, expresó su preocupación por la alerta emitida, debido a la importancia de los estadounidenses, los cuales representan casi 60% de los viajeros internacionales que ingresan al país por avión, a través de una entrevista con el Universal.

También te puede interesar: Concluye primera ronda del TLCAN entre México, Canadá y EU

Opina que sería lamentable que Estados Unidos utilice estas alertas para presionar a México ahora que están en marcha las rondas de renegociación del TLCAN.

“Hay datos reales que justifican los motivos de preocupación por la inseguridad, pero en la política también se vale de todo”

“Hay datos reales que justifican los motivos de preocupación por la inseguridad, pero en la política también se vale de todo”.

Aseguró que las alertas de Estados Unidos deben servir como acicate para mejorar y por ello se están atendiendo los problemas de inseguridad en los destinos del país

Problemas de seguridad

El martes pasado, el Departamento de Estado de la Unión Americana actualizó una alerta a sus ciudadanos sobre los viajes y condiciones de seguridad en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.

La inseguridad es uno de los problemas que más incide en el turismo, por lo que desde hace meses se trabaja con la Secretaría de Gobernación (Segob) para tratar de generar un modelo de seguridad para los destinos.

México fue el octavo país más visitado del mundo el año pasado, su mejor posición desde que elabora el ranking la Organización Mundial de Turismo (OMT).

“Deberíamos ponernos como meta en el corto plazo que los estadounidenses no representen más de 50% [de los extranjeros que visitan México], debido a que no conviene ser tan dependientes de un país, lo que espero suceda en un tiempo no muy lejano”, mencionó De la Madrid.

México necesita que lleguen viajeros de otras naciones a mayor velocidad que los estadounidenses, lo cual está sucediendo.