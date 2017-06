Ex alcalde de Texoloc no quiere solo cinco minutos de fama

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, exalcalde del municipio de Texoloc, Tlaxcala advierte que su intención al ‘reproducir’ el discurso de Frank Underwood, personaje principal en la serie ‘House of Cards’ no era lanzar un mensaje político, tan sólo quería llamar la atención y tras conseguirla, ahora se enfoca en que esto no quede nada más en ‘cinco minutos de fama’.

En entrevista con Excélsior Tv, considera que tras viralizarse su representación del discurso de Frank Underwood, presidente de los Estados Unidos en de ‘House of Cards’ puede aprovechar toda esa atención para ‘lograr algo grande’.

Quedarnos como un simple hecho anecdótico, donde para algunos fue algo gracioso, para otros fue bueno. Yo lo que quiero es que no sean mis cinco minutos de fama, lo que quiero es poder sacar contenidos enfocados para aprovechar toda esa atención (…) no hay que enfrascarnos en la representación del personaje”, asegura.

Explica que su interés era confirmar por sí mismo el poder que tienen las redes sociales, aunque, aclara que todo empezó como un juego entre amigos.

Queríamos demostrar el poder que tienen las redes sociales, era un experimento de chavos, de amigos”, comenta tras generar polémica.

Creían que, por la voz, el tema que me podían relacionar porque había ocupado un cargo público, podía hacer la representación, nos veíamos entre los amigos y decían que podía ser Miguel Ángel Covarrubias, tu servidor”, asegura el político tlaxcalteca.

Covarrubias Cervantes manifiesta que, pese a que todos pensaron que se trató de una cuestión de proyección política, hay que considerar ‘el lado no político’ de su persona, la cual tiene que ver con sus estudios profesionales de mercadólogo.

Pero, este juego ¿no mancha su credibilidad política?

Yo creo que no la mancha, los resultados que se han obtenido, y estamos como estrategas de poder definir qué es lo que está frente a nosotros. Tenemos la atención de millones de personas, el video se ha compartido y se ha comentado, cientos de miles de veces, creo que a diferencia de algunas otras personas que es el lado de esto, nuestra decisión es decidir qué es lo que sigue”, afirma el exalcalde.