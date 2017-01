Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex tesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá, dijo que se defenderá de las acusaciones en su contra sin escudarse en el fuero que tiene como diputado federal, aunque aclaró que la Fiscalía de Veracruz no le ha notificado de éstas.

Ayer, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al legislador priista para proceder penalmente en su contra por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y el presunto desvío de más de 23 mil millones de pesos.

"Hasta este momento, hasta el día de hoy no sé a que se refieren las denuncias, no sé porque no he tenido oportunidad, no he sido citado, ni siquiera he podido ver las imputaciones", dijo el diputado en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Dijo que desde hace dos meses solicitó a la Fiscalía de Veracruz que "nos diga cuales son las acusaciones con el fin de defenderme sin escudarme en el fuero", pero "no hemos sido notificados absolutamente de nada y ni siquiera he tenido la oportunidad de defenderme".

Aseguró que no se escudará en el fuero ni dejará su cargo como diputado, ya que cuenta con las herramientas necesarias para aclarar las acusaciones.

"No tengo por qué cambiar mi forma de actuar, ni mi día con día, yo seguiré legislando, seguiré trabajando a favor de la gente de mi distrito, y estamos conscientes y seguro que la defensa que tenemos, con las herramientas que tenemos una vez que se nos dé la garantía de audiencia y respeten los derechos que tenemos, saldremos bien librados de esta batalla", aseguró.