Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, fue recibido a gritos por una multitud de mujeres recluidas en una cárcel de Manhattan, según el New York Post.

Las reclusas gritaban el nombre de El Chapo cuando llegó escoltado por el grupo de trabajo de la DEA en una caravana de 13 coches al lugar.

El capo, quien fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar diversos cargos, llegó a un aeropuerto de Long Island alrededor de las 20:30 horas y fue escoltado a laciudad.

Se espera que aparezca ante la corte federal de Brooklyn el viernes.

"El Chapo ya no regresará a México"

Por su parte, José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo Guzmán, afirmó que el capo ya no regresará a México y el proceso de extradición fue rápido, pero legal.

El abogado adelantó que interpondrá una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se violaron los derechos de su cliente, además de que no se respetó la ley de procesos pues antes de la extradición, el caso debía pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Como precedente, interpondré el recurso de queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra esta resolución, es evidente que hay una violación a la ley de procesos, no va a tener trascendencia en cuanto a la situación de Joaquín, se declare fundada o no esta queja Joaquín Guzmán ya no regresa porque Estados Unidos no responde a la Corte Interamericana", dijo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Refugio Rodríguez aseguró que la orden de extradición lo tomó por sorpresa pero no fue ilegal, pues fue una decisión tomada por el Quinto Tribunal Unitario, mismo que llevaba el caso.

Refugio Rodríguez afirmó que sabían que la extradición podía suceder pues ya era un hecho anunciado por el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

"Sabíamos que estábamos contra el poder del Estado, y aquí está, es lo que anunció Renato Sales allá por noviembre y se cumplió lo que dijo" y agregó que "Joaquín estaba consciente de que esto podía pasar, pero no creímos que se violarían así sus derechos", dijo y anunció que a solicitud de Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, no otorgará más entrevistas sobre el caso