El EZLN lanza candidata independiente a la presidente de México

CHIAPAS.- María de Jesús Patricio Martínez, mujer náhuatl, fue elegida por la Asamblea Constitutiva del Congreso Indígena (CIG) y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como candidata independiente a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

En las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en la zona altos del territorio zapatista, representantes de 93 pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena, bases de apoyo del EZLN y mandos militares, acordaron que María de Jesús sea su voz para defender a los pueblos originarios, informa Milenio.com.

'Marichuy', quien es originaria de Tuxpan, Jalisco, es médico tradicional y actualmente dirige la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan en dicha población; es preservadora de la herbolaria y defensora de los pueblos indígenas.

Como lo anunció el CIG, la candidata tenía que reunir los siete principios del CNI:

“Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar”.

En abril pasado, el EZLN y el Consejo Nacional Indígena dijeron que buscan “hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad…haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.”

En conferencia, 'Marichuy' descartó que como movimiento busquen votos, ni "sentarnos en esa silla maliciada", "(nuestra lucha) es por la vida".