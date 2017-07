Fallecen seis bebés en dos semanas en Hospital General de Sinaloa

Agencia

Sinaloa.- Llegaron al Hospital General de Los Mochis con la intención de retener a su bebé, pero los médicos decidieron administrar medicamento para dilatar y extraer el producto, así comenzó la pesadilla para Alejandra y Rubén, quienes esperaban con ansias el nacimiento de su primer hijo.

Con apenas 27 semanas de gestación, sabían que era arriesgado que naciera, pero no lograron hacer nada para convencer a los médicos de mantener al bebé dentro de su madre, informa Excelsior.

A pesar de que no había esperanzas de que sobreviviera, porque así les hicieron saber los médicos que la atendieron, él bebe nació con vida y sobrevivió por 14 días, de manera inesperada aparecieron las complicaciones.

Los médicos dictaminaron que falleció por complicaciones debido a las pocas semanas que estuvo en el vientre de la madre, pero Rubén Sandoval, asegura que contrajo una bacteria, porque días antes le estuvieron solicitando antibióticos para administrárselos.

Los médicos nunca se pusieron de acuerdo, en la mañana uno me decía tiene esto, ya me habían dicho que tenía un pulmón sangrado y al ratito dijeron que no, que era el estómago, que ellos mismos lo habían lastimado metiendo una sonda y después que un riñón estaba sangrando, fueron muchos los diagnósticos que nos daban en cuestión de horas", señaló.

Su pequeño, a quien habían llamado "Jesús Rubén", es uno de los seis bebés que han perdido la vida las últimas dos semanas al interior del Hospital General de Los Mochis, al norte del estado.

El director de este nosocomio, Javier Salcido, asegura que ninguno de los bebés murió por contagio de bacterias al interior del hospital, todos nacieron demasiadas semanas antes de tiempo y presentaron complicaciones.

Sin embargo, establecieron un cerco epidemiológico, restringieron las visitas, controlaron el acceso de personas y realizaron cultivos ambientales antes y después de haber hecho una limpieza con soluciones cloradas.

Esas pruebas y las que realizaron en los bebés que perdieron la vida, confirmaron que no existe ninguna bacteria, fue sólo prematures extrema concluyó el dictamen.

Es algo que nos pone en alerta y es cierto que es una lamentable coincidencia que hayamos tenido tantos niños prematuros, la verdad es que siempre hemos tenido el área de cuneros, el área de cuidados intensivos neonatales siempre ocupados", asegura.

Pero esta explicación no convence a los familiares de los bebés que perdieron la vida, Rubén analiza la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la institución porque no cree que sea una coincidencia.

Ya no ganamos nada en la cuestión de que nuestro hijo no va regresar, pero por lo menos que sirva para que otra gente esté mejor atendida y la verdad cuantos niños quieren que se mueran para que se pongan las pilas, como una forma de decirlo", lamentó.

Pero al intentarlo se enfrentó con el primer obstáculo, asegura que los médicos del Hospital General de Los Mochis, no quisieron entregarle el expediente médico de su esposa y el de su bebé.

Que no me lo podía dar porque no era su obligación, hasta donde yo tengo entendido es mi derecho porque el expediente médico es personal, pero me dijeron que no", reveló.

El director pide a la sociedad del norte del estado no preocuparse por la higiene del hospital, insististe en que no fue una bacteria pero que aún así realizaron todas las acciones de limpieza necesaria e incluso, acondicionaron otra área del hospital para tener los cuneros.