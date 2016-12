Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total de medicamentos que están en circulación en el país —equivalente a 180 mil millones de pesos— 4.5 por ciento, es decir, ocho mil millones de pesos, corresponden a medicinas apócrifas, de acuerdo a la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) y la Asociación Nacional de Farmacias (Anafarmex).

La población adquiere hasta 70 por ciento más baratos los medicamentos apócrifos e irregulares para la disfunción eréctil, diabetes, hipertensión, y hasta falsa pomada con cannabidiol, en la vía pública, mercados, tianguis y hasta en el las estaciones del Metro.

En el país, los medicamentos que son constantemente falsificados son sildenafil y cialis, empleados para el tratamiento de la disfunción eréctil, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias, Antonio Pascual Feria.

“Los medicamentos para disfunción eréctil se falsifican mucho, en especial el sinedafil”, declaró.

Agregó que después sigue la falsificación de medicamentos para padecimientos crónico degenerativos como:

Diabetes

Hipertensión

Suplementos alimenticios

Productos milagro, principalmente los que tienen que ver con lípidos altos.

Pascual Feria señaló que los medicamentos ofrecidos en tianguis y mercados proceden de un reciclaje, ya han caducado o han sido producto de robos, esto es, tienen una procedencia ilícita.

El representante de las farmacias alertó de que adquirir medicamentos en estos puntos no brindan garantía como ocurre en las farmacias donde cuentan con sus registros sanitarios al corriente y la preservación.

La adquisición de estas sustancias es un tema de cuidado ya que en general son considerados por las autoridades sanitarias como medicamentos de alto riesgo para la salud.

El presidente de la Anafarmex señaló que al desconocer los compuestos de estos medicamentos la gente se expone a tener algún padecimiento grave por no adquirir sustancias originales, e incluso a sufrir daños hepáticos.

“Lo que se afecta es el restablecimiento de la salud de las personas. Es un engaño el hecho de que tenga un relativo beneficio económico, lo que está en juego es un valor más importante que es la recuperación de su salud”, señaló.

De acuerdo con el representante de las farmacias, a algunos medicamentos se les han encontrado almidón y azúcares cuando los hacen pasar por otros compuestos contra enfermedades.

Pascual Feria dijo que en el mercado negro se pueden encontrar muestras médicas no autorizadas para su venta, medicinas del sector público que se introducen en el mercado para comercializarse indiscriminadamente, como si se tratara de productos nuevos.

De acuerdo con la Anafarmex, 87 por ciento de estos productos son introducidos al mercado ilegal en los tianguis y en supuestas farmacias que son en realidad casas acondicionadas y depósitos clandestinos

Sin embargo, en internet existe otra modalidad para ofrecer medicina ilegal.

En todo el mundo, el comercio ilegal de medicinas representa ganancias por 25 mil millones de dólares al año

El presidente de la organización señaló que la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les informó sobre la ubicación de 200 empresas que venden por internet medicamentos irregulares.

Se han encontrado en los últimos 12 meses 200 empresas que vendían medicamentos por internet, eran apócrifas; nosotros vamos a estar haciendo una alerta muy especial para prevenir a los consumidores, adquirir medicamentos por internet solamente en empresas establecidas”, declaró y alertó que a nivel mundial durante 2015 la Interpol informó haber incautado 20.7 millones de falsificaciones en una operación dirigida a las farmacias online.

La Cofepris reportó que desde 2010 a la fecha se aseguraron 3.8 toneladas de medicamentos presuntamente falsificados, producidos principalmente en Jalisco.

El comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, Álvaro Israel Pérez Vega, también alertó de los riesgos a la salud para las personas que adquieran esos medicamentos.

“La persona que está cometiendo este delito trata de imitar un medicamento legal a partir de cajas con deficiente impresión, con colores distintos, empaques primarios y secundarios con deficiencias en calidad, en colores y en contenidos”, advirtió el especialista de la Cofepris.

El funcionario dijo que, entre 2010 y 2016, 63 por ciento de los medicamentos asegurados fueron por malas prácticas de fabricación, 15 por ciento se trató de muestras médicas robadas que no deberían comercializarse, y 10 por ciento fue por medicinas que ya estaban caducas, por lo que pidió a la población no adquirir medicamentos en la vía pública.

También advirtió: “Un medicamento debe de ser comprado por el paciente en farmacias o establecimientos formalmente constituidos, en tiendas de autoservicios, pero no en mercados, no en tianguis, no en mercados sobre ruedas, no en la calle, porque estos son factores que detonan riesgos, ya que se desviaron de la cadena correcta de distribución, que no han sido almacenados correctamente”.

La Procuraduría General de la República (PGR) reportó que la Ciudad de México es el primer lugar en aseguramientos de medicamentos irregulares en los últimos nueve años, con 941 mil 955 piezas, seguida de Puebla, con dos mil 447.

A escala global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comercio ilegal de medicinas representa ganancias por 25 mil millones de dólares al año.