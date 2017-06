Todos en esta familia viven con solo un riñón

Agencia

GUADALAJA, Jal.- La vida de la familia Ruiz González dio un giro inesperado cuando dos de sus integrantes requirieron un trasplante de riñón, ahora cada una de las cinco personas que la integran viven con un riñón.

A sus 26 años de edad, la segunda hija del matrimonio, María de Jesús, ya ha recibido dos trasplantes renales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Jalisco. El primero le fue donado cuando apenas dejaba de ser una niña; la donadora fue su madre la señora Susana González, publica el portal de noticias Milenio.com.

El riñón trasplantado funcionó bien durante 11 años, hasta que el organismo de Marichuy comenzó a rechazarlo. El segundo trasplante fue en 2016, con un riñón cedido por su hermano menor.

También te puede interesar: IMSS realiza trasplantes de hígado para pacientes con hepatitis

El titular de la División de Nefrología y Trasplantes del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Eduardo González Espinoza, explicó que este caso fue exitoso porque se logró estabilizar a la joven, mediante un tratamiento médico altamente especializado, para que pudiera recibir un nuevo trasplante y así darle una buena calidad de vida a alguien que apenas va trazando su destino.

“Los cinco vivimos con un riñón y vivimos bien. Todo es prácticamente normal”

La señora Susana compartió que su hijo mayor también presentó insuficiencia renal a los 15 años de edad, a causa de un problema congénito. “Nació con los riñones chiquitos”, así que en esta ocasión fue el padre quien, después de muchas sesiones informativas procuradas por su esposa, decidió donarle a su primogénito uno de sus riñones hace 14 años.

“Los cinco vivimos con un riñón y vivimos bien. Todo es prácticamente normal, nada más le bajamos a la sal. Me siento muy bien, nada más es cuidarse, tomar mucha agua y el medicamento que no se me olvide: en el día, en la noche; es poquito, pero que no falle. El seguimiento nos lo dan en nuestra clínica (Unidad de Medicina Familiar) 34 y en el hospital (Hospital General Regional) 46”, compartió Marichuy.