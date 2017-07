Agencia

Ciudad de México.- Los familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, quienes murieron al caer en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, rechazan la indemnización que les dan de un millón de pesos.

Así lo puntualizó el abogado Darío Oscos, quien comentó que han tratado de persuadir a los responsables de que la familia tiene derecho a una justa indemnización a efecto de compensar los daños materiales y morales, informa el portal SDP

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que están concluyendo un análisis estadístico de los distintos montos en situaciones similares, que desde luego no son equivalentes a este caso, no obstante, prefirió no dar una referencia aún.

También de puede interesar: CNDH solicita medidas cautelares por el socavón en Paso Exprés

“Se tiene una cantidad, pero en este momento deseamos tenerla en reserva para tratarla directamente con los responsables y deseamos mantener la confidencialidad y secrecía por cuestión de seguridad de la familia”, sostuvo.

"Hemos hecho énfasis en que el apoyo económico ofrecido no es aceptable, puesto que esto puede tener en tela de juicio la integridad de los derechos de la familia, y por tanto, los hemos invitado a que reflexionen y se persuadan de la gravedad del accidente, de la falta de cuidado, de las graves responsabilidades que inciden en este evento, pero además la trascendencia social, la puesta en riesgo a todo usuario de esta vía pública de alto uso", comentó.

Al reiterar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es responsable directa del accidente, Darío Oscos comentó que ya sostuvo una reunión con el nuevo delegado de la Secretaría en Morelos.

"Ya se sostuvo una reunión precisamente con el nuevo delegado de la SCT en Morelos y se hizo el mismo planteamiento, se reiteró, él está recién incorporado, pero no entendemos cómo a estas fechas no puedan sensibilizarse de que la responsabilidad directa de la SCT es proporcionar un servicio adecuado y en situaciones de seguridad al público”, señaló.

"Existen otros responsables por supuesto como pueden ser, entre otros, el grupo del consorcio constructor, quizás las autoridades de Protección Civil estatal, municipal y federal, pero esto ya es una corresponsabilidad", acotó.