Agencias

CUAUTLA, Morelos.- Al menos 10 personas que participaban en un grupo de montadores que se presentaría en el municipio de San Miguel Totolapan ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero se encuentran desaparecidas desde el pasado viernes 17 de febrero, denunciaron sus familiares en Cuautla de donde son originarios la mayoría, según informó el sitio web de Excelsior.

De acuerdo con los familiares, los desaparecidos se encuentran en poder del grupo de Los Tequileros, quienes los amenazaron y dijeron que no liberarían al grupo hasta pagar un rescate, sin que hasta el momento hayan dado una prueba de vida del grupo dedicado al jaripeo.

Familiares y amigos presentaron las denuncias por la desaparición y las amenazas que han recibido por parte de un grupo criminal.

Laura Quevedo Aguilar, madre de Carmelo Quevedo mejor conocido como El canelo de Cuautla, como se autonombraba en las fiestas de jaripeo, denunció que desde el pasado domingo comenzó a recibir mensajes de extorsión y amenazas contra la vida de su hijo.

La madre del joven confirmó: “Iba un grupo de jinetes, al principio teníamos entendido que sólo era él y otra persona, al paso de las horas venimos descubriendo que en total eran ocho jinetes y dos personas más, el chofer que los llevaba y su esposa”.

La última comunicación, refiere la madre del montador de toros, se dio en Iguala cuando se comunicó con su novia y le dijo que estaba comiendo en esa ciudad y se dirigía a la Tierra Caliente para cumplir con su compromiso y fue hasta el lunes que decidieron presentar la denuncia, porque hasta el domingo en la noche recibieron las amenazas.

Piden rescate

El lunes en la tarde fue cuando pidieron tres mil pesos para su rescate: “Si no hay conversación con mi hermano, no hay dinero" y me contestó "así déjalo nada más no se arrepientan de lo que hicieron’”.

Más tarde amenazaron a los familiares con dejar el cuerpo del joven montador de 19 años dentro de un auto en la colonia Renacimiento de Acapulco; sin embargo, hasta ayer no se ha confirmado la muerte de ninguna de las 10 personas desaparecidas.

Los familiares sólo saben que nunca llegó al jaripeo que se celebraría en San Miguel Totolapan.

Finalmente, la madre de uno de los montadores pidió que las autoridades federales hagan una búsqueda en ese municipio de la Tierra Caliente, con el fin de rescatar a los jóvenes que sólo iban a presentarse a la fiesta de jaripeo.