Andrés Manuel López Obrador en una captura de pantalla de un video donde critica el "gasolinazo". El líder de Morena criticó el que Felipe Calderón haya donado su pensión como ex presidente de México a una fundación pro niños con cáncer.

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Felipe Calderón calificó de mentiroso y mezquino a Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste lo criticó por donar su pensión a una fundación y afirmó que el ex presidente le cuesta al erario 50 millones de pesos al año.

"Andrés Manuel nunca ha sido bueno para las cuentas, hace muchos cuentos", dijo Calderón Hinojosa en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, informa el sitio web de Milenio.

Calderón defendió su decisión de donar a la fundación "Aquí Nadie se Rinde" su pensión como expresidente, que, explicó, es de poco más de 200 mil pesos, pero queda en 145 mil pesos netos. "La pensión la voy a traspasar íntegramente", afirmó.

Este es el tuit que publicó el, líder de Morena:

Calderón dice donará su sueldo como expresidente, es el 8% de lo que recibe de pensión. De 54.2 mdp costará mantenerlo 50.8 millones al año pic.twitter.com/mg25pNGIgE

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de febrero de 2017

Dijo que López Obrador es un "hombre mezquino" porque es incapaz de reconocer un buen gesto, como la donación a una asociación, "lo que le importa es su campaña", aseguró. "Es mezquino no poder reconocer un gesto tan elemental".

Asimismo, el panista dijo que no renunciará a la seguridad que le corresponde como exmandatario, a pesar de las críticas de López Obrador. "No renuncio a la seguridad que me corresponde", afirmó Calderón.

Y es que el líder de Morena criticó ayer en Twitter, que elementos del Ejército dan servicios de seguridad a Calderón y su familia.

Calderón Hinojosa consideró que López Obrador "no puede superar que le gané limpiamente hace poco más de 10 años" y no ha podido aportar "una sola prueba de que yo haya hecho trampa".

El exmandatario de México cuestionó que López Obrador no dé a conocer cuánto gana y cuál es el origen de sus ingresos. "Lo relevante es lo que él gana, de qué ha vivido López Obrador", preguntó. "No tiene manera de probar el origen lícito de sus ingresos", afirmó.

"La pregunta no es de qué vive Felipe Calderón lo relevante es de qué ha vivido este señor (López Obrador)", reiteró.