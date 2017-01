Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Las negociaciones con Estados Unidos quedaron en un impasse que no podrá superarse si Donald Trump no desiste de la idea de que México pague el muro fronterizo, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Luego de su visita de dos días a Washington y de reuniones con el equipo del presidente estadounidense, Guajardo dijo que si el pago del muro "no se resuelve con una idea que permita claramente definir que México no está pagando por el muro, es obvio que no vamos a poder resolverlo".

En entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa Despierta , explicó que "es una situación en donde en este momento hay un desencuentro claramente por una promesa de campaña que hizo, que desde el punto de vista de México es inaceptable".

Consideró que la situación "es grave en tanto no encontramos un mecanismo para resolverla, porque nos deja en un impasse, pero se mantiene la comunicación y eso es lo que nos da claramente posibilidades de encontrarle una solución".

El secretario de Economía destacó que la relación bilateral trasciende presidencias y es fundamental mantenerla, por lo que "no podemos tomar esto con la simpleza de simplemente decir 'no, sabes que, se van ustedes a la porra'".

Anoche, en conferencia en la embajada de México en Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, calificó de inaceptable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya condicionado el encuentro con su homólogo Enrique Peña Nieto y aseguró que México ya está en el límite.

Advirtió que "no es una estrategia de negociación. Éste es un límite que no vamos a cruzar, porque se trata, insisto, de la dignidad del pueblo mexicano".