Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada priista Carmen Salinas afirmó que sí regresó su bono navideño, luego de que el ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, dijo que ella era candidata para recibir una visita del grupo #JitomatazoMX.

"Sí regresé el bono navideño, en mi otro trabajo como actriz gano más que como diputada", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Además dijo que con su propio dinero le llevó juguetes a los niños que se encuentran atrás del Panteón Español, donde están los restos de su hijo Pedro.

El 18 de enero, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, fue recibido a 'jitomatazos' por inconformes cuando llegaba al Palacio de Minería, para exigirle que regresara el bono de 150 mil pesos que los diputados federales se autorizaron a finales del año pasado.

César Camacho denunció al ex funcionario local ante la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Ante la amenaza de Arne, Carmen Salinas dijo que se ha encomendado a Dios para que no le pase nada.

"Si me quieren golpear lo pueden hacer y hasta me pueden matar porque no puedo correr (...) No estoy en edad de correr ni de defenderme", indicó.

Afirmó que no tiene ningún deseo de reunirse con Arne, quien su verdadero nombre es "Armando del Roble Aguado", dijo en tono de burla.

Dijo que un hombre que le pega a otro por la espalda y que amenaza a una mujer no merece ningún respeto.