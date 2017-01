Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, consideró que hay condiciones en los mercados para que los precios de la gasolina se mantengan más o menos estables en febrero.

Explicó que en las últimas semanas "el tipo de cambio no se ha movido mayormente y el precio del petróleo está viendo una disminución", por lo que "los mercados se han ajustado de manera favorable para que los precios se mantengan estables".

"Los elementos que hay en la mesa son para que haya un aumento pequeño o no haya un aumento", dijo García Alcocer en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

"Las condiciones de los mercados favorecen cambios pequeños o incluso que no los haya", reiteró.

Sin embargo, explicó que el primer ajuste al precio de la gasolina se realizará el viernes 3 de febrero y entrará en vigor el sábado 4 de febrero a partir de las 04:00 horas; en tanto que el segundo ajuste comenzará el sábado 11 de febrero, debido a que así se estableció en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dijo que a partir del 18 de febrero el precio de la gasolina se modificará diariamente de acuerdo a su cotización en el mercado, como sucede con el precio del dólar.

Ayer, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que esa dependencia analiza "suavizar" el ajuste a los precios de la gasolina en febrero, para que tengan un menor impacto para el consumidor.

Conago pedirá evitar otro gasolinazo

Por su parte, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, dijo que en su reunión de hoy con el presidente Enrique Peña Nieto, la Conago llevará tres peticiones, entre éstas que no aumente de nuevo el precio de la gasolina

"Tenemos que reactivar el mercado interno. Una es que el secretario de Hacienda y el gobierno en su conjunto decidan no seguir con rigor economisista, sino con sensibilidad social de este modelo de apertura, no volver a incrementar, no incrementar nuevamente el precio de las gasolina", dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio.

Todos los integrantes de la Conago se reunirán esta tarde con Peña Nieto para analizar la estrategia a seguir ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Graco Ramírez dijo que en el gobierno federal "tienen que tomar en cuenta la situación económica que dio el país y la situación difícil que hay en los mexicanos, por lo que ha impactado este precio de gasolina en la canasta básica, que se va a ver en muy poco tiempo".

Sus otros dos planteamientos para el Presidente son un acuerdo de incremento salarial, "no hablo del salario mínimo, hablo de toda una estrategia de salario, incremento para fortalecer el poder adquisitivo y tengamos economía que funcione"; así como "ver que en las proveedurías que hay de empresas y de gobierno, se privilegien a las pequeñas y medianas empresas mexicanas".

"Vamos a construir una agenda para poder avanzar en este proyecto de unidad y defensa de la economía mexicana", dijo el gobernador de Morelos.

Dijo también que la Conago buscará reuniones con la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos y mandatarios estatales de ese país, principalmente en la frontera.