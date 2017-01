Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Metro, Jorge Gaviño, reiteró que no aumentará la tarifa de ese sistema de transporte y que con el alza en el precio de la gasolina también podría aumentar la afluencia en 137 mil 500 usuarios diarios.

"Nosotros tenemos el recurso ya asegurado en este año para el gasto operativo, la Asamblea nos autorizó; la respuesta concreta es: no va a subir el precio, la instrucción que tengo del Jefe de Gobierno es mantener el precio durante todo este ejercicio, y así va a ser", aseguró.

En entrevista al término de la entrega de reconocimientos a policías y vigilantes por su labor en el Metro durante 2016, apuntó que ante el ajuste al precio de las gasolinas, se espera un incremento de usuarios de 2.5 por ciento, publica Notimex.

Gaviño advirtió que se trabaja en dar siempre seguridad a los usuarios del Metro, y que la cifra óptima para eso, sería de siete mil elementos en las 12 Líneas.

"Tenemos que tener una gran vigilancia”, no es suficiente la que tenemos hoy de cinco mil vigilantes en tres turnos, es insuficiente con el número de usuarios “que estamos moviendo, lamentablemente no tenemos más recursos para invertir”, expuso.

Refirió que el aumento de pasajeros se dará con el sistema a su máxima capacidad operativa, por lo que de inmediato no hay posibilidad de aumentar los trenes.

El director del Metro indicó que por experiencias anteriores como el Hoy No Circula, el Metro puede dar servicio con el aumento de pasajeros. "Cuando se dio lo de el Hoy No Circula hubo un aumento importante de usuarios; sin embargo, no se dio en las horas pico", comentó.