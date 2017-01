Patricia Tapia/Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las distintas protestas —algunas con actos de vandalismo— por el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, empresarios del ramo anunciaron que cerrarán mil 800 estaciones de servicio a partir del mediodía de hoy en todo el país.

Antonio Caballero, presidente del Grupo Gasolinero G500, denunció que no hay condiciones de seguridad para seguir operando, ya que hay robo de combustibles, quema de llantas y asalto a los establecimientos.

“No queremos ni vamos a ser responsables de lo que pueda haber más allá de los incidentes que hemos tenido. Estamos anunciando a la ciudadanía que si no tenemos condiciones de seguridad, habrá cierres por zonas y, si es necesario, se cerrarán todas”.

Dijo que ya 400 estaciones han sido agredidas, principalmente en la zona conurbada con el Estado de México y en Chiapas; “en una gran parte del país hemos tenido problemas”, reiteró el empresario.

Los empresarios aseguran que ya se están levantando las denuncias correspondientes por los actos vandálicos

La situación se ha tornado crítica, ya que la inseguridad ha ido incrementándose con el transcurso de las horas; la noche de ayer empresarios reportaron que en la zona de Interlomas y Atizapán, en el Estado de México, diferentes grupos arribaron a las estaciones de servicio.

“Son vehículos con placas tapadas, la verdad no podemos identificarlos; con seguridad podemos decir que no es la ciudadanía general… están llegando también motociclistas; están asaltando, se están llevando el dinero, el producto, rompen vidrios y amenazan al personal para autoabastecerse”.

Por lo anterior, pidieron el apoyo de todas las autoridades correspondientes para frenar los actos que ponen en riesgo tanto al personal de las estaciones como a los clientes.

En conferencia de prensa, comentó que incluso algunos despachadores han sido trasladados a hospitales. “Ninguna vida vale un solo litro de combustible”.

Además precisó que el cierre no es por falta de producto, toda vez que sus tanques se encuentran llenos; sin embargo, aclaró que únicamente atenderán a los consumidores en condiciones de seguridad.

“Pemex ha estado coadyuvando con nosotros, de intermediario frente a diferentes autoridades, pero no es la autoridad y no solo eso, de ellos no depende la seguridad pública”, explicó.

Los empresarios aseguran que ya se están levantando las denuncias correspondientes por los actos vandálicos de los que han sido víctimas.

Las afectaciones

En Tamaulipas, expendedores de gasolina acordaron que hoy decidirán si cierran las 400 estaciones de servicio de los municipios de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y La Ribereña.

Rigoberto Ramos, dirigente de los gasolineros y empresario de Reynosa, dijo que han llegado a ese acuerdo, ya que les resulta incosteable comprar y vender los combustibles.

“Ningún empresario se va a dedicar a comprar algo caro y venderlo barato”, explicó.

En tanto, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó que tiene prevista una reunión en la Secretaría de Hacienda para dar seguimiento al precio de los combustibles, además de que se analizará el margen de utilidad de las estaciones de servicios.

En tanto, el vocero de los transportistas subrogados e independientes de la Alianza, de Jalisco, Mauricio Rizo anunció que al menos 800 camiones de 37 rutas pararan hoy y no darán servicio de transporte público.

Esta acción es derivada de la falta de atención por parte del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a las peticiones de los transportistas, quienes acudieron ayer por la tarde a solicitarle apoyo, ya que el impacto económico que ha generado el aumento del precios de los combustibles está afectando sus bolsillos.