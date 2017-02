Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Otro frente se abre en contra del gobierno de México ante las políticas 'antimexicanas' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: la Iglesia Católica consideró que las medidas aplicadas por el mandatario norteamericano son "un terrorismo migratorio", mientras que las autoridades mexicanas reaccionan con tibieza, muestran miedo y sumisión.

En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México publicó que las políticas migratorias de Trump consisten en la aplicación de un legalismo inhumano y un verdadero acto de terror, informa Milenio.

Destacó que los indocumentados tienen miedo, "sus hijos sufren una verdadera psicosis, mientras que las autoridades mexicanas no aciertan a actuar, no hacen más que declaraciones y promesas; son tibias sus reacciones, muestran también miedo, y peor aun, sumisión".

"Siguen esperando a que el mandatario norteamericano entre en razón cuando ha demostrado que desde que era candidato, que lo suyo, su método, es justamente la sinrazón".

En su editorial "Terrorismo migratorio", destaca que Donald Trump ha cumplido con sus amenazas y está deportando sin excepción a todo mexicano indocumentado.

Por ello asegura que "la cobardía no es prudencia, ni la estridencia es virtud; sin embargo, no vemos firmeza en la defensa de nuestra soberanía; no vemos dignidad en el trato con nuestro vecino del norte; no vemos estrategias eficaces para ayudar a nuestros connacionales; no vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria.

"Se necesita pericia, experiencia, no aprendices donde hace falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia y sensibilidad humana y política".

Millonadas inmorales

La Arquidiócesis destaca que el gobierno ha continuado explicando la problemática del gasolinazo, "mientras el país arde en la violencia, la inestabilidad económica y la obscena corrupción, mientras nuestros hermanos inmigrantes no tienen quién los defienda ni a quién acudir; estan huérfanos y no saben qué hacer, pues no confían en un gobierno que es el causante de su exilio; es más, se han dado cuenta que a la clase política no le interesa su suerte".

De acuerdo con lo publicación, los partidos políticos y los altos funcionarios reciben inmoralmente millones de pesos, y el gobierno gasta en forma irresponsable millonadas en su fallida publicidad, y hace llegar a los consulados recursos que son unas migajas (mil millones de pesos) para atender la emergencia humanitaria de la deportación de miles de mexicanos.

Lo anterior, pese a que estos migrantes anualmente envían casi 30 mil millones de dólares en remesas, para aliviar la miseria de incontables familias a las que la clase política no ha sido capaz de brindarles un desarrollo digno.