Hace 50 años la nieve vistió de blanco a la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles se cumplen 50 años de la última gran nevada que vistió de blanco las calles, avenidas y monumentos más importantes de la Ciudad de México.

El hielo alcanzó hasta los ocho centímetros de espesor en el suelo de San Ángel, Chapultepec y el Zócalo capitalino, además cubrió de nieve Paseo de la Reforma y la glorieta del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la madrugada del 11 de enero de 1967 la nieve empezó a caer en la Ciudad de México y la temperatura llegó a los -4 °C, lo que atrajo la atención de todos los habitantes.

Chicos y grandes aprovecharon la ocasión para salir a las calles y disfrutar de este fenómeno que no era común presenciar en la capital.

Nevada inesperada

La madrugada del 11 de enero de 1967 marcó un hecho histórico para los habitantes de la Ciudad de México cuando ésta se cubrió de blanco tras una nevada inesperada.

La caída de nieve también afectó a otros estados del territorio mexicano, sobre todo en la zona norte. Hubo cierre de carreteras y los vuelos en más de la mitad del territorio nacional fueron suspendidos.

Los servicios de emergencia tuvieron que hacer frente al fenómeno luego de que éste provocara que ríos como el de Los Remedios y Tenayuca se desbordaran, pero los elementos de rescate carecían de preparación ante este tipo de situaciones.

En tanto, en la Ciudad de México las personas aprovecharon la ocasión para divertirse entre copos de nieve. Los edificios y casas de la ciudad ya habían sido cubiertos con nieve anteriormente en 1969, 1920 y 1907.

Descripción de los paisajes

Por otra parte, los periódicos sacaron lo mejor de sus repertorios poéticos para esa ocasión.

El Excélsior apuntaba que “como si formaran una cortina de fino tul, infinidad de copos de nieve cayeron sobre la capital”.

Otros ponían fotografías de Reforma cubierta de nieve con el pie: "Los copos de nieve cayeron suavemente sobre la Ciudad de México. Poco a poco se formó el albo manto que cubrió a la gran capital y que constituyó un espectáculo nuevo para muchísimos capitalinos que no habían visto en su ciudad el maravilloso paisaje níveo"

Según la página web de chilango.com publicó algunos testimonios de ese día:

La señora Rosalba Arenas, de 64 años recuerda perfectamente esta nevada:

"La verdad es que nadie tenía ropa para ese clima. Tenía 17 años, estaba estudiando y me puse un suéter poco abrigador: nunca imaginé el frío en la calle. Sentí que se me congelaban la nariz y las manos, como agujas en la piel. En ese entonces iba de Mixcoac a Tacubaya y toda la gente iba igual que yo: algunas mujeres traían rebozos y mascadas tapándose la cara porque no se usaban tanto las bufandas.

"El transporte en esa zona trabajaba con regularidad aunque, claro, algunos autos no arrancaban. A decir verdad, yo recuerdo otra nevada más intensa aunque pocos se acuerdan de ella, más o menos por el año 57".

Por su parte el señor Luis Gutiérrez vivió esa nevada en la colonia de los Doctores:

"Yo tenía nueve años. El frío de la noche anterior fue insoportable, pero cuando desperté mi mamá me avisó que el patio estaba cubierto de nieve. No lo podíamos creer. Me acuerdo perfectamente que mi papá me puso varias capas de ropa (dos calcetas, dos pantalones, playeras, suéter y uno de sus abrigos) sólo así me dejó salir a la calle.

"Caminamos por la calle de Vértiz hacia el centro y en todas las casas se veía jugar a los niños. Mucha gente ni siquiera fue a trabajar y ni lo necesitaban: todos estaban felices. Eran otros tiempos", aseguró don Luis.

Tragedia

Pero no todo fue dicha y felicidad: ese día también se desbordó el Río de los Remedios causando que varias colonias de la delegación Gustavo A. Madero quedaran inundadas.

La carretera a Cuernavaca permaneció cerrada por más de 12 horas y el presidente Gustavo Díaz Ordaz tuvo que implementar un programa de emergencia con ayuda del ejército.

A los capitalinos no les importó mucho porque se la pasaron aventando bolas de nieve al que pasara, pero lo cierto es que hubo cortes de luz y de teléfono.

Se calcula que ese día murieron entre 15 y 25 personas debido a la hipotermia. El periódico La Prensa dice que un automovilista se enojó de que le aventaran bolas de nieve a su parabrisas y sacó una pistola.

Sin embargo no fue la peor nevada: el 11 de febrero de 1907, en los albores de la revolución cayó la nevada más fuerte.

Trece años después, en 1920 cayó otra y hay registros de una nevada menor en 1969 cuando el termómetro bajó a los -4 grados centígrados.