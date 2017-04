Carlos Vieyra: Héroe y sobreviviente del accidente en Morelia

Agencia

Ciudad de México.- Carlos Alberto Vieyra Vargas fue uno de los sobrevivientes del accidente ocurrido este jueves en la autopista Siglo 21. Gracias a ello, pudo salvar a nueve de sus familiares; sin embargo, la pérdida de sus seres queridos y la frustración de no haber rescatado a más, le producen un profundo dolor.

"Lo único que quería era sacarlos, pero quedaron prensados y solo pude sacar de uno por uno a nueve, y alejarlos del lugar. Me sentí frustrado y desesperado de no poder sacar a los demás, pero ya no podía hacer más", dijo en entrevista.

También te puede interesar: Sube la cifra de muertos por accidente en Morelia: Peña envía sus condolencias

De acuerdo con el portal Edition Mx, Vieyra Vargas detalló que como era la tradición de su familia, cada año se organizaban para rentar un camión y salir de vacaciones a algún lugar turístico de Michoacán. Esta ocasión su destino era Playa Azul, en Lázaro Cárdenas.

Las familias Vargas, Jacuinde, Cuevas, Villagómez y Vieyra abordaron el autobús que lamentablemente chocó con una pipa de doble remolque en el kilómetro 300 de la autopista Siglo 21, 4 kilómetros antes de llegar a Lázaro Cárdenas.

El joven de 26 años, explicó que fue la pipa la que provocó el accidente, pues no respetó su carril y se impactó de frente con el autobús de pasajeros, lo que provocó una explosión e incendio que dejó 24 muertos.

Añadió que tras el accidente se enfocó en rescatar a quienes veía que todavía respiraban, al tiempo que indicó que el viaje se organizó de última hora, pues muchos de los pasajeros trabajaron hasta el miércoles.

Vieyra Vargas describió a las víctimas como unas personas alegres, amorosas y trabajadoras. Entre ellas destacó a Feliciana y Gabino, quienes tenían un año como pareja y que habían decidido viajar sin sus hijos.