Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La Arquidiócesis de México calificó como "Constitución asesina" el documento aprobado por los constituyentes que regirá a los habitantes de la Ciudad de México y aseguró que es un texto "ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos".

En el semanario Desde la Fe, en su editorial destaca que esta Constitución "no le llega ni a los talones" a los constituyentes de 1857, en donde se establecía que "los valientes no asesinan", y sin embargo los constituyentes de ahora aprobaron que se asesine "a quienes no se pueden defender", desde el vientre.

Destaca la publicación que este documento "fue secuestrado por las izquierdas intolerantes, asesinas y absurdas, por reconocer derechos en donde no se deberían, y no reconocer aquellos que deben estar en la norma", publica Milenio.

Denuncia Desde la Fe que el debate sobre el derecho a la vida no fue aceptado y la imposición de las mayorías hizo que este derecho quedara fuera del texto constitucional.

170 mil 'asesinatos'

Agrega el semanario que las fracciones mayoritarias en la Asamblea Constituyente evadieron la realidad "de sangre y crueldad" en la Ciudad de México, la cual esconde "la inmoral figura de la eutanasia y el lucrativo y abominable negocio del aborto, que es peor que el del narcotráfico".

Tan solo en los últimos 10 años, refiere, en la Ciudad de México se ha asesinado a 170 mil personas en gestación, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México se producen 1.5 millones de abortos anuales, cuyas ganancias son superiores a los 4 mil millones de pesos.

Por ello, considera que este es "un jugoso y lucrativo negocio de muerte", donde se beneficia a laboratorios y fabricantes de medicamentos que inducen a la muerte.