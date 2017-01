La industria panificadora aumentó por ocho años el alza en los insumos... pero ya no puede más. (Foto: Christian Coquet/SIPSE)

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio del pan blanco y de dulce en general podría registrar incrementos de 50 centavos en promedio, debido al aumento en el costo de los insumos, además del alza en los precios de la gasolina, informó la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares (Canainpa).

La directora general del organismo, Claudia Isabel Ramos, dijo que tras el alza en la gasolina y una escalada de aumentos en materias primas, como grasa en 40 por ciento, azúcar en 20 por ciento, harina 3.0 por ciento y huevo 2.0 por ciento, es muy probable que las empresas decidan realizar incrementos en los precios finales de cada producto, aunque esa decisión depende de cada empresa, publica Notimex.

Expuso en entrevista que desde hace ocho años los panaderos han aguantado las alzas en los insumos, pero en este momento el sector ya no puede más, ya que al mismo tiempo no registran crecimientos, sino estancamiento en cuanto a ventas, en particular desde las campañas en contra de la obesidad.

Insistió en que si bien desde que fue impuesto el gravamen al pan dulce para inhibir su consumo por su contenido calórico, el nivel de gente obesa va en aumento en el país, lo que demuestra que la solución no está en aumentar los precios o impuestos a ciertos alimentos, y que por el otro lado sí han afectado a la industria como tal.

Debido a estas condiciones, dijo, el costo del pan blanco pasaría en alrededor de dos pesos por pieza, en tanto que el promedio del pan dulce pasaría de 5.50 pesos a seis pesos por unidades.