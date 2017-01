El director del Infonavit aseveró que en materia de construcción de vivienda social, las empresas mexicanas tienen la capacidad para producir todos los materiales, no es necesario importar nada. Imagen de contexto de un grupo de casas en un fraccionamiento de Yucatán. (Archivo/SIPSE)

Agencias

QUERÉTARO.- El Infonavit no aumentará sus tasas de interés este año y, por el contrario, otorgará más créditos a la clase trabajadora, a pesar del entorno económico complejo por los precios internacionales del petróleo, aseguró su director David Penchyna Grub, según informó Notimex.

"Sería una mentira decir que el aumento al precio de las gasolinas no afectará al sector de la construcción de vivienda social, pero el Infonavit tiene la capacidad para seguir operando con las mismas tasas de interés", puntualizó durante su gira de trabajo por Querétaro.

Penchyna puso de manifiesto que en materia de construcción de vivienda social, las empresas mexicanas tienen la capacidad para producir todos los materiales, no es necesario importar nada.

"Eso no quiere decir que no podamos importar materiales y no podamos entrar al juego de precios, pero México es autosuficiente en ese sentido, esa es una gran noticia", expresó.

Penchyna Grub señaló que adicionalmente, el Infonavit ofrece este año nuevos productos, en especial Mejoravit para remodelación de vivienda y un crédito para construcción de vivienda en predio propio o ejido.

Entregan reconocimientos a empresas De Diez que han cumplido en tiempo y forma el pago del 5% al organismo

Asimismo, adelantó que en fecha próxima dará a conocer un plan de austeridad en el Infonavit, que incluye la reducción de su salario mensual.

Penchyna Grub puso de manifiesto que de los nueve millones 365 mil créditos que ha otorgado el Infonavit desde su creación hace 50 años, dos millones 347 mil créditos se han otorgado en la presente administración federal, que representan aproximadamente 25 por ciento del total.

"De cada 10 créditos e interés social promovidos y otorgados a nivel nacional, siete salen por Infonavit", agregó el funcionario federal.

Puso de manifiesto el interés manifiesto de las empresas por cumplir con su obligación patronal de pagar en tiempo y forma el cinco por ciento del salario de los trabajadores.

El Infonavit trabajaba antes para la oferta, es decir, para los constructores de vivienda y hoy trabaja para la demanda, esto es, para los trabajadores, puntualizó.

"Nos hemos propuesto cambiar el rostro al Infonavit con el objetivo de que el dinero, que es de los trabajadores, se traduzca en beneficios para la clase trabajadora", dijo.

El funcionario y el gobernador Francisco Domínguez Servién encabezaron la entrega de reconocimientos a empresas De Diez, que han cumplido en tiempo y forma el pago del cinco por ciento al organismo tripartita.

El reconocimiento entregado este día a diversas empresas contribuye a que los trabajadores formen su patrimonio, además de que brinda a las empresas que cumplan con su obligación patronal.

También contribuye a disminuir la rotación de personal dentro de las empresas y coadyuva al aumento del sentido de pertenencia de los trabajadores hacia sus centros de trabajo.