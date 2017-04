'Javier Duarte ya está en prisión, lo logramos': Miguel Ángel Yunes

Agencia

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que no habrá piedad para Javier Duarte, por lo que luchará "con todas sus fuerzas para que devuelva lo robado.

"Hoy puedo decir con orgullo que Javier Duarte ya está en prisión. Lo logramos; se hará justicia. Que no pidan piedad quienes fueron despiadados con los veracruzanos, no habrá perdón, no termina aquí la historia", dijo Yunes en conferencia de prensa, informó Milenio.

Yunes se dijo satisfecho con la captura de Duarte, y sobre todo, orgulloso de que ni él ni sus hijos "aceptamos un acuerdo con el grupo que gobernó Veracruz".

El mandatario destacó que dedicó 13 años de su vida para documentar el atraco y la corrupción que había en Veracruz; situación que pagó hasta su familia, quien sufrió ataques.

Dijo que en ningún momento dudó de que Duarte sería capturado ya que sabía de los esfuerzos realizados por las autoridades.