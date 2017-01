Fernando del Collado/Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Algo sabe de tácticas y estrategias. Fue guerrillero. Acaba de convocar a una revolución pacifista. La política, su vida y sus giros:

¿Nos volvemos a mirar, don Jesús?

Así es… después de buen rato.

¿Y con qué cara se ve ahora mismo?

Con cara de preocupación, digámoslo, por el país.

¿Y todavía se ve de izquierda?

Absolutamente. Mis convicciones siguen firmes.

¿Eso se lo cree?

Bueno, algunos lo ponen en duda, pero ahí está mi carrera política.

¿Ha visto el video de los saqueos a una tienda comercial?

Sí, sí he visto los videos.

¿Me permite hacerle las mismas preguntas que le hacen a un supuesto ladrón?

Claro que sí.

“¿Lograste bajar el precio de la gasolina?”

No.

“¿Hiciste de tu país un mejor lugar?”

Se está trabajando para eso.

“¿Eres mejor que el gobierno que tanto repudias?”

Bueno, se busca que el gobierno cambie las cosas malas.

Ahora dígame, diputado, ¿usted qué está logrando?

Que mucha gente tenga conciencia para no quedarse cruzada de brazos.

¿Y cuál es la diferencia entre un diputado y un ladrón?

Para empezar, de ninguna manera soy ladrón. Y esa es la parte más importante.

¿Eso también se lo cree?

Por supuesto. Ahí están mis manos para que me las examinen.

¿Al menos perciben irritación social no del todo manipulada?

Hay una parte de manipulación y de provocación.

¿Le gusta que lo engañen?

¡Es lo que más detesto!

¿Que lo azucen?

No me gusta que me azucen.

¿Es AMLO promotor de la violencia en los saqueos?

Más bien lo veo buscando pacificar.

Ahora, ¿la calumnia es el mensaje?

Hay mucha calumnia en no pocos políticos.

¿El sindicato de Pemex está azuzando a la violencia?

El sindicato de Pemex está dirigido por un ladrón.

¿Ya vienen por Deschamps?

Hace rato que debería estar tras las rejas.

¿Osorio está enojado?

Están preocupados, pero viviendo muy alejados de la realidad.

¿A qué juegan?

A que el país se quede tranquilo y no proteste.

¿Ceder al "gasolinazo" a cambio de qué?

A cambio de nada, porque se juega con la gente.

¿El método es polarizar?

El método es toda la presión necesaria para que echen abajo el gasolinazo.

¿“Revolución pacífica”?

Una revolución pacífica que debe hacerse.

¿Usted se toma en serio?

Por supuesto que sí.

¿Y le gustaría que lo tomemos en serio?

Por supuesto que me gustaría.

¿Tomarlos en serio después del Pacto por México?

El pacto sirvió para reformas importantes. La energética no salió del pacto.

¿No estuvo, en ese pacto, la liberalización del precio de la gasolina?

¡Absolutamente no! Peña traicionó lo firmado en el compromiso 54 del pacto.

¿Es un traidor?

Sí. Es un traidor a lo que firma.

¿Eso lo sabe ahora o desde el pacto?

No. Ellos comprometieron una palabra y luego se echaron para atrás.

Insisto, ¿ahora a qué juegan?

A que el país tenga un futuro y mejor calidad de vida.

¿Hay que neutralizar a AMLO?

AMLO está haciendo lo suyo desde sus propias estrategias.

¿En la polarización de qué es corresponsable?

Mira, hay un AMLO que, de repente, es amoroso y luego, es terriblemente agresivo.

¿Le teme?

No. Lo he acompañado en las ocasiones de candidato.

¿Y ahora lo va a acompañar?

Eso está por verse. No está cerrada esa posibilidad.

En fin, ¿con las movilizaciones hasta dónde van a estirar la negociación?

Hasta donde la gente aguante y creo que no se va a calmar.

¿Habrá quien siga al PRD?

Pues lo vamos a ver muy pronto.

¿Miden el músculo?

Estamos demostrando que el PRD está vivo y actuando.

A más tensión social… ¿mayor qué?

Pues mayor riesgo de estabilidad social y política.

Algo sabe también de "guerra sucia", ¿no?

Algo las he sufrido.

¿A qué era del PRI hemos regresado?

A los dinosaurios que piensan que con acuerdos en las cúpulas van a arreglar todo.

¿Se quedarán en 2018?

¡No, están perdidos!

¿A poco le arrebatan el Estado de México?

Estamos trabajando para eso en un amplio frente.

¿Con Encinas?

Encinas es una posibilidad real.

¿Ya olvidaron lo de Ayotzinapa?

Es una herida que sigue abierta en el país.

¿Ya olvidaron lo de Godoy?

¿En qué sentido?

Entonces, ¿sí a la alianza con el PAN?

Con alguien de izquierda o una persona ciudadana, sí.

¿Ha hablado con Ricardo Anaya?

Solo nos vimos en Veracruz, hace tres semanas.

¿En el Estado de México opera Barrales o Jesús Ortega?

Barrales tiene esa responsabilidad.

¿Lo sabrá hacer?

Tengo la confianza en que sí.

¿Le ganan a Olvera?

Pues cada quien en su propio terreno.

¿Qué hay con Josefina?

Descartada como candidata nuestra.

¿Será Alfredo del Mazo con el PRI?

Todo parece que Peña Nieto quiere a Alfredo del Mazo.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Del Mazo?

En diciembre, en la cámara, nos saludamos.

¿En qué quedaron?

En que había que estar pendiente de lo que pasaba.

¿Cuánto vale su alianza?

Nada que tenga que ver con empeñar principios.

¿De dónde viene el dinero, don Jesús?

El dinero es el dinero público y se transparenta. De ninguna otra parte.

¿De Mancera?

No.

¿Seguirá guardando secretos?

Los que sean necesarios.

¿Cuánto ha recibido por "moches", diputado?

Ni un solo cinco.

¿Nada?

Nada. Que me esculquen.

¿Ni por el Pacto por México?

¡Mucho menos por el Pacto por México!

¿Esa es palabra de Jesús?

Y de todos los que quieran indagarme.

¿Y tiene palabra?

Absolutamente.

¿Como un ex guerrillero?

Como ex guerrillero y como hombre de izquierda congruente.

¿Por qué no lo ha dicho todo?

Hay cosas que hay que mantener en discreción y en secrecía.

¿"El Tragabalas"?

Así me pusieron, porque recibí un balazo en la boca y aquí sigo vivo.

Es la tercera vez que se lo pregunto: ¿ha matado?

No.

¿Sí a la iniciativa de armarnos de Preciado?

No. Es equivocada.

¿"Los Chuchos" caerán?

¡No vamos a dejar que nos maten!

¿Serán detenidos?

Por la policía, no.

¿Hay por qué detenerlos?

Ninguna razón. Nuestros adversarios quisieran eso.

¿Ningún expediente que los tenga intimidados?

En absoluto. No hay nada.

Entonces, ¿se venden por sí mismos?

Nos vendemos por lo que somos, hacemos y creemos por el país.

¿Osorio está enojado?

Está preocupado.

¿Tiene oportunidades?

Pues no veo al PRI con oportunidades para 2018.

¿De dónde viene el dinero, don Jesús?

El dinero es público, y ahí está transparente.

Por cierto, ¿ha ido a visitar a los Abarca?

¿A los Abarca?, no. ¡Ni los conozco!

¿Es verdad que un buen guerrillero no puede descuidarse?

Así es. Si se descuida, te prenden o te matan.

¿Sigue al acecho?

Quedé con prácticas de ese entonces para cuidar muchas cosas.

A propósito, ¿quién mece la cuna en Sonora?

Del PRD, los perredistas. En el estado, la gobernadora.

¿Van por Eduardo Bours?

¡Dios quiera que así sea!

¿Y seguiría Margarita?

Pues si tiene cola que le pisen, que la pesquen.

¿También juega Beltrones?

Por supuesto que Beltrones sigue actuando.

Regresemos, ¿aún hace largas caminatas?

Todavía. Todos los días camino mínimo media hora.

¿Todavía realiza entrenamiento de hombre rana?

No.

¿Ni en el jardín de Los Naranjos?

Dicen que lo que quería era sembrar zambruesas.

Por cierto, ¿le quedan conocimientos de información topográfica?

Soy muy bueno para orientarme en cualquier parte.

¿Y diría que está al nivel de la tierra?

Absolutamente. Al nivel de la tierra y con mucho realismo.

¿Domina el arte de la caligrafía?

Mis artículos y escritos los hago a mano. Me quedé en la prehistoria.

¿Alguna técnica para falsificación de documentos?

Ninguna.

¿Qué tal la credencialización de perredistas?

Ha estado muy bien. Son millones de afiliados en el PRD.

¿Y más en el Estado de México?

Últimamente, sí.

¿Y en Michoacán?

También.

¿Aún se preocupa por no dejar huellas o trazos?

¿Huellas… de qué?

¿Dónde está Javier Duarte?

Escondido. Creo que más bien lo tienen escondido.

¿Y Julio César Godoy?

A lo mejor ya ni siquiera existe.

¿Lo sabrá Silvano?

Lo dudo.

En fin, ¿aún aparenta tener una vida ordinaria?

La he tenido y la quiero seguir teniendo.

¿El Jesús que aquí entró es el mismo de afuera?

El mismo: no se me suben los humos.