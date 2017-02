Agencias

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al menos una mujer murió y una docena de personas está desaparecida tras un naufragio frente a la costa oriental de República Dominicana. En la lancha viajaban migrantes de manera clandestina rumbo a Puerto Rico, informaron los organismos de socorro.

La Defensa Civil expresó a través de su departamento de prensa que tres de los viajeros fueron rescatados con vida por los socorristas. De acuerdo con los sobrevivientes, en la lancha viajaban alrededor de 17 personas. El número exacto no está confirmado.

Dado que el naufragio ocurrió cerca de la costa, la Defensa Civil no descartaba que otros viajeros hubiesen nadado hasta alguna playa, informa The Associated Press.

Los viajeros habían salido cerca de la comunidad de Miches, 175 kilómetros al noreste de Santo Domingo, rumbo a Puerto Rico y la lancha se volteó cuando apenas habían avanzado unos kilómetros.

Socorristas de la Defensa Civil y de la Armadas buscaban en el mar a más sobrevivientes.

Cada año, cientos de personas arriesgan sus vidas al viajar desde República Dominicana en lanchas frágiles de madera para ingresar sin permiso migratorio al territorio estadounidense de Puerto Rico.

Estadísticas de la Armada muestran que sólo en lo que va de la presente administración, que comenzó el 16 de agosto, 748 personas han sido detenidas al intentar realizar el viaje.