Agencias

TEPIC, Nayarit.- El alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, presentó su registro ante el Instituto Estatal Electoral como aspirante a gobernador por la vía independiente.

En las elecciones del próximo 4 de junio en Nayarit se renovará la gubernatura, 20 alcaldías y 30 escaños en el Congreso local.

Ramírez Villanueva es conocido como el alcalde dadivoso, pues a las fiestas y ferias de los municipios a las que ha acudido regala dinero a los presentes.

El último de sus regalos fue un coche, el cual obsequió a la joven Rubí Ibarra García, quien se hizo famosa en redes sociales tras un video en el que sus padres hacían una invitación a sus XV años.

Fue el propio alcalde de San Blas el que condujo el vehículo hasta La Joya, en San Luis Potosí, donde se realizó la fiesta el pasado 26 de diciembre.

Además de su fama de dadivoso, Layín, como también se le conoce, ha sido motivo de escándalo por sus grandes fiestas de cumpleaños, una de ellas en la que le levantó el vestido a una mujer con la que bailaba mientras la banda el Recodo interpretaba uno de sus temas.

Nuevamente captó los reflectores cuando declaró que había robado “poquito” del erario durante su gestión como presidente municipal.

“Han dicho que robé mucho dinero, sí robé, pero poquito porque no había dinero. Han dicho mis adversarios que me robé 120 ó 150 millones de pesos, ustedes lo saben compañeros, las presidencias están bien pobres, no hay dinero. Ojalá hubieran estado los 150 millones, haber sino me los llevo, esos mismos los hubiera hecho de pura obra pública”, dijo en junio de 2014.