Agencias

WASHINGTON, DC.- Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente Donald Trump le dijo al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto que podría mandar militares estadounidenses a enfrentar a los "bad hombres de ahí" si el ejército de México no lo hace.

La fuente dijo que el comentario fue en sentido "coloquial" y que era en referencia a la cooperación entre ambos países para combatir a los cárteles de las drogas.

The Associated Press fue el primer medio en reportar el miércoles que Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica de una hora que tuvo con Peña Nieto.

El funcionario habló con la condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información al respecto. Dijo que "esos comentarios fueron informales y formaron parte de una discusión sobre cómo Estados Unidos y México podrían colaborar para combatir a los cárteles de la droga y otros elementos delictivos y hacer la frontera más segura".

La fuente dijo que la conversación fue "placentera y constructiva".

Las versiones

La llamada entre los mandatario ha desatado una polémica tanto en México como en el extranjero, ya que se manejan diversas versiones.

Medios de comunicación, portales y agencias de noticias publicaron supuestos extractos de la conversación telefónica que sostuvieron el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada.

En esta conversación, que se dio luego de que se canceló la reunión que tenían pactada para el 31 de enero, Peña Nieto y Trump acordaron ya no hablar públicamente del pago del muro fronterizo y que sus equipos continuarían el diálogo, según comunicados emitidos por la Presidencia de la República y la Casa Blanca.

Sin embargo, ayer se hicieron públicas distintas versiones de la misma llamada. Aquí te decimos qué dijeron medios y agencias de noticias, así como las aclaraciones del gobierno federal.

Dolia y su filtración

La periodista Dolia Estévez reveló que supuestamente la conversación telefónica que sostuvo Donald Trump con Enrique Peña Nieto fue en tono "humillante" y "amenazante".

También dijo que en la llamada, el mandatario estadounidense le aclaró que si las fuerzas armadas mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, "quizá tenga que enviar tropas estadounidenses para que asuman la tarea". La periodista señaló que quien le informó fueron fuentes confidenciales en ambos lados de la frontera.

SRE responde

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores desmiente lo publicado por Dolia Estévez.

"En relación al texto que hoy escribe respecto a la conversación telefónica que sostuvieron los Presidentes de México y Estados Unidos, es necesario aclarar que la publicación está basada en absolutas falsedades y con evidente mala intención. Las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación telefónica no corresponden a la realidad de la misma. Durante la llamada, el Presidente Peña Nieto fue claro y enfático en señalar las diferencias de posiciones respecto a algunas afirmaciones hechas por el Presidente Trump en público y que repitió durante su diálogo", dice el documento difundido por la cancillería.

CNN también quiere reflector

La cadena de noticias estadounidense y opositora a Trump publicó también su versión sobre la llamada entre los presidentes de México y Estdaos Unidos.

Según CNN, esto fue lo que dijo Trump: "Ustedes tienen algunos hombres bastantes malos en México con lo que necesitan ayuda, estamos dispuestos a ayudarles a lo grande, pero tienen que ser noqueados y usted no ha hecho un gran trabajo golpeándolos".

Presidencia aclara

El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que es absolutamente falso que el presidente de Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México.

En diferentes entrevistas a medios, el vocero presidencial negó que durante la conversación telefónica de la semana pasada con el presidente de México, Trump haya dicho "semejante cosa, sostuvieron una conversación respetuosa, como la que se da entre jefes de Estado".

Gobernación también explica

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno estadounidense haya amenazado al presidente Peña Nieto.

"A ver, primero no hay tal, no hay tal comentario, mi posición es que no se dio esa conversación; la cancillería ya hizo el desmentido y por supuesto que está fuera de lugar (...) Si alguna vez se hizo este comentario no cabe, somos una nación soberana y nuestros problemas los estamos arreglando nosotros los mexicanos", dijo en entrevista en el Senado.

AMLO aprovecha

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Peña Nieto que difunda la entrevista telefónica.

"Exigimos que se dé a conocer, se difunda la entrevista telefónica, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobajó, ninguneó a Enrique Peña Nieto y si es cierto lo que se dio a conocer, es algo indignante, una humillación para México, porque Peña representa, aunque no nos guste, al pueblo de México".

(Con información de The Associated Press y Milenio)