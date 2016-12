Aquí presentamos un recuento de las personalidades más famosas en el país, algunas no hicieron cosas buenas precisamente.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales las y los viralizaron. Los catapultaron a la cúspide de minutos de fama y luego… llegó el olvido.

Lo que era usado como un método de escarnio social y denuncia fue vencido por el protagonismo de algunos, pero no todo fue negativo…

Aquí un recuento realizado por Milenio.

#LadyMatemáticas

Olga Medrano obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas (EGMO, pos sus siglas en inglés). Destacada la conquista de la estudiante de nivel preparatoria, que tiene en sus planes estudiar matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), de las instituciones más prestigiosas.

Su alcance fue reconocido por el presidente Enrique Peña Nieto, quien la recibió en Los Pinos.

Recibimos a una invitada muy especial en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ella es Olga Medrano, ganadora de la medalla de Oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas”, informó la Presidencia a través de sus redes sociales.

En entrevista con Notimex, la estudiante de preparatoria aseguró que las “matemáticas no son números y tener una calculadora al lado, sino que es jugar con las ideas, observar estructuras, analizarlas y llegar a conclusiones”.

Su estancia en el MIT, instituto que le otorgó beca completa, la quiere aprovechar para estudiar también clases de ciencias de la computación, aprender mucho y luego convertirse en una investigadora; “eso me llenaría mucho, a eso quiero dedicarme a futuro”.

Olga Medrano Martín del Campo participó por tercer año consecutivo en la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas (EGMO, pos sus siglas en inglés) en Busteni, Rumania, en la que obtuvo este año medalla de oro y los dos concursos anteriores bronce.

Lea también: México es el país 'de las Ladies'

#Lady100Pesos

Conducía en estado de ebriedad y su imprudencia la llevó a provocar un choque múltiple en las calles de Tepetapa, Guanajuato; tras ser detenida intentó sobornar a elementos municipales con 100 pesos.

La joven fue remitida a la comisaría, donde permaneció alrededor de nueve horas; por escandalizar en la vía pública y resistirse al arresto le fue impuesta una multa de mil 500 pesos.

La acción fue captada en video en el mes de abril y pronto se viralizó. La belleza de la joven le generó miles de seguidores en redes sociales.

"Trato de contestar todas las dudas, por ahora lo único que puedo pedir son disculpas a los afectados, policía municipal, familiares y amigos ya que tuve la mala suerte de ser grabada en un mal momento. Mis familiares no me inculcaron la corrupción ni el soborno, fue una reacción que tuve porque en ese momento no sabía todo lo que había ocasionado”, publicó en Facebook ante el asedio de los medios.

Recientemente, el pasado 22 de diciembre deseó a través de su cuenta de Twitter, Feliz Navidad a sus seguidores.

#LadyNochebuena

La mujer que se autodenominó “Lady Nochebuena”, caminó en ropa íntima en la plancha del zócalo de Cuernavaca, para demostrar que las mujeres pueden vestir como quieran sin que nadie las toque, las acose o las agreda.

En entrevista la joven expresó:

"Estamos haciendo este reto porque es como una protesta, de que todas las mujeres podemos salir vestidas como nosotras queramos. La verdad es que estamos hartas de que siempre que salimos a la calle nos estén persiguiendo, nos estén chiflando, nos estén haciendo mil cosas”.

La joven sólo iba acompañada de una amiga y horas más tarde un video fue publicado en el perfil de Facebook a nombre de Sara García, en la que se observa que la joven participó en el concurso de la Nuestra Belleza Morelos 2016.

Y agregó:

"Queríamos cumplir algo de común, para poder llamar la atención de los que queremos dar a entender, pues más que nada de que estamos hartas todas las mujeres de que somos perseguidas, de que nos subimos a la ruta y nos están molestando, de que vamos caminando por las calles y nos persiguen”.

La joven duró unos minutos en ropa ligera, hizo un recorrido ante la mirada de los curiosos, quienes no se acercaron al ver que varias personas y reporteros la seguían con sus cámaras y después se retiró del lugar.

#LadyTanda

Unos le dicen doña Guille, otros la llaman Guillermina; es hábil para envolver a sus víctimas; afirma tener una lavandería… Sonriente se presenta ante las personas que va a timar y les dice que padece cáncer.

Sus vecinos de la colonia Acapantzingo, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, la conocían, la ubicaban por sus fraudes y sus mentiras.

Paulina Pérez Rojas, una de sus víctimas, la denunció a través de Facebook por venderle zapatos de diferente talla a la que le solicitó; Guillermina le prometió cambiar el calzado y la embaucó nuevamente, ahora, con el ingreso a una tanda; dio los primeros 200 pesos. Dinero y zapatos se esfumaron, la mujer ya no respondió a sus llamadas telefónicas.

La cadena de engaños quedó al descubierto y con ello, otras estafas. Resulta que el lote de calzado era parte de otro fraude…

Zoe conoció a la embustera, quien le contó que padecía un cáncer terminal y se ayudaba vendiendo cosas, así fue como le ofreció un televisor. Adquirió el aparato y cubrió su costo.

La confianza que supo ganarse, le permitió a doña Guille saber que Zoe iba a cerrar su zapatería, así que la convenció para quedarse con un lote de 100 pares y ni adiós dijo, la mujer se fue con el calzado y el dinero del televisor.

Sobre la lavandería, se supo que fue despedida del negocio, del que sacó provecho al quedarse con varias de las lavadoras, por lo que fue demandada.

Los usuario en redes sociales se han encargado de dar difusión a la denuncia con el hashtag #LadyTandas y siguen surgiendo quejosos.

#LadyCajero

¿Inseguridad? ¿Miedo? ¿Temor? Todo se conjugó en una mujer, quien para evitar que vieran cómo su acompañante sacaba dinero de un cajero automático la cubrió con un suéter.

La acción graciosa pronto inundó las redes sociales, dónde algunos usuarios le añadieron un plus: Los memes.

De la identidad de la protagonista poco se supo; pero… ¿Quién podría decir que no recuerda a #LadyCajero?

#LordWalmart

Por faltas disciplinarias y no por agresión, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de Querétaro inhabilitó por 10 años al ahora exelemento de la corporación, Marco Ramírez Campos.

El llamado “#LordWalmart” fue evidenciado a través de un video por su agresividad y la forma artera en que golpeó en el estacionamiento del centro comercial Walmart, ubicado en Prolongación Bernardo Quintana, a Joaquín García –bombero de profesión, luego de que éste le reclamó por ‘meterse’ en el lugar en que iba a estacionar su automóvil.

Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, precisó que la sanción también se dio porque Ramírez Campos no acudió a las audiencias.

El dictamen se da a cuatro meses de que iniciara el procedimiento; se precisó que ya le fue notificada la resolución a agresor, destacó la agencia Quadratín.

Este consejo determinó la semana pasada, en sesión colegiada, que el policía tenía responsabilidad en cada una de las acusaciones que hizo el órgano de asuntos internos, y la separación inmediata del oficial e inhabilitarlo por 10 años para efecto de que no pueda fungir como servidor público en ninguna dependencia, en algún cargo, en alguna comisión, o empleo en el servicio público federal, estatal o municipal”, indicó.

Ramírez Campos quedó vetado para aspirar a alguna plaza en las corporaciones federal, estatal y municipal; sin embargo, el exuniformado podría apegarse a un procedimiento de inconformidad, además de interponer un amparo.

Existe la posibilidad de que el inconforme presente algún recurso, establezca algún procedimiento diverso en donde combata la resolución que dio el Consejo de Honor y Justicia”.

Aunque, también es de precisar, que en el historial de sobresal el mal comportamiento y procesos en el órgano de control interno, situación que podría dejar sin efecto cualquier intento de apelación a su sanción.

#LordCochinito

Sin importarle que iba acompañado de su familia, un sujeto aprovechó el descuido del comerciante que lo atendía para llevarse… ¡El cochinito de las propinas!

A través de un video difundido en Facebook se pone en evidencia el robo que ejecuta un hombre en el local de una rosticería en el Mercado Corona de Guadalajara, Jalisco.

Cámaras de circuito cerrado captaron el momento en el que el presunto ladrón se apodera de la alcancía de yeso en forma de marrano y la mete dentro de una mochila, para después irse tranquilamente en compañía de su esposa e hijos.

El incidente ocurrió el pasado domingo 18 de diciembre y fue evidenciado en la red social por un usuario quien bautizó a esta persona como #LordCochino.

¡AMIGOS AYÚDENME A COMPARTIRLO! #LordCochinito

El día de HOY 18/Dic./16 un ratero se metió a nuestro #MercadoCorona y dentro del Mercado Corona en Rosticerias #RIZO nos robó el cochinito de las propinas.

Se los comparto amigos para que ubiquen a este RATERO, y si lo vuelven a ver rondando en el Mercado Corona o los alrededores del Centro Histórico de Guadalajara, lo agarren y le llamen a las autoridades pertinentes. ¡No se vale! Hay que cuidarnos todos para no dejarnos de estos RATAS. @Enrrique Alfaro @policías Guadalajara”, publicó el denunciante.