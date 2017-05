Agencia

México.- En México, el problema de la criminalidad se ha incrementado en los últimos años —principalmente, como consecuencia de las acciones de los grupos narcos— y, en estos momentos, ese país latinoamericano afronta el momento de mayor violencia en las últimas dos décadas, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano.

De acuerdo con RT, en marzo se registraron dos mil 256 muertes en homicidios dolosos y otras mil 598 en homicidios culposos en todo el territorio mexicano. No obstante, el director de ese organismo, Francisco Rivas, señaló que muchos otros crímenes no fueron denunciados y, por lo tanto, no quedaron registrados.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública elabora un registro de los crímenes cometidos en cada región de México, que permite observar cuáles son los estados más peligrosos de ese país.

La Ciudad de México

La Incidencia Delictiva Nacional recoge que se cometieron 433 mil 385 delitos entre enero y marzo de 2017. El lugar que más sufrió esta problemática fue el Estado donde se encuentra la capital del país, que registró 66 mil dos crímenes, mientras que la propia Ciudad de México ocupó la segunda posición, con 46.970 casos registrados.

El tercer puesto fue para Guanajuato (28.509) y muy cerca quedó Jalisco (28.086), mientras que Baja California fue el quinto estado mexicano con más delitos, ya que sumó 24 mil 965. El resto del 'top 10' lo completan Nuevo León (20.486), Chihuahua (16.437), Tabasco (14.618), Coahuila (13.701) y Veracruz (13.388).

Homicidios, secuestros y extorsiones

La misma entidad gubernamental elaboró otro informe que aborda delitos más graves —como homicidios, secuestros y extorsiones— a partir de información recopilada de las distintas procuradurías locales. Esos datos modifican la clasificación de los estados mexicanos con mayor índice de esos crímenes.

De este modo, el Estado con mayor cantidad de homicidios en el primer trimestre de este año fue Guanajuato (999), seguido de México (869) y Michoacán, con 700. Después, se situaron Veracruz (698), Guerrero (685), Jalisco (619), Sinaloa y Chihuahua (566 cada uno), Baja California (529) y Ciudad de México (482).

Respecto a los secuestros, el primer lugar lo ocupa Tamaulipas (60), seguido de Veracruz (57) y México, con 48. A su vez, el estado con más casos de extorsión fue México (250), que estuvo acompañado de Nuevo León (186) y Veracruz, con 137.