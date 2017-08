Hallan en Tabasco 'las puertas del infierno'

Agencias

TABASCO, México.- Gran alarma cunde entre los habitantes del poblado Chacalapa, del municipio de Jalpa de Méndez, ya que desde hace una semana reportaron que en un predio cercano al panteón del lugar se abrieron algunas grietas de donde emana “humo” con olor a azufre.

De acuerdo con información de Excélsior, el gas brota a ras de tierra y nadie ha hecho nada por saber si es peligroso o no; nadie dice que es lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Está en un predio cerquita del panteón, en un popal seco, pero se abrió una grieta y por ahí sale un vapor con fuerte olor a azufre que hasta pican los ojos", se quejó Carlos, un lugareño.

De acuerdo a la delegada municipal, Dominga Castillo López, el fenómeno ocurre desde hace varios días.

Los vecinos, me han ido a comunicar que cerca de un popal que está seco, sale humo, vapor con olor a azufre, pero se desconoce qué es lo que sucede realmente ahí", advirtió.

Los habitantes de Chacalapa están alarmados porque la emanación de “humo” a ras de tierra se repite en un área de hasta 10 hectáreas. Creen que las grietas son las puertas del "infierno" y significan estar encima de un polvorín o bomba, provocada por la incesante explotación de Pemex en el lugar.

José del Carmen Sastré, coordinador Municipal de Protección Civil de Jalpa de Méndez, junto con su personal, portando trajes especiales, han realizado una inspección en el lugar y están a la espera de emitir un dictamen sobre lo que sucede en realidad. Aunque descartan que la emanación de azufre signifique peligro alguno para la población.

Javier Collado, de Protección Civil del estado dijo que cuentan con un verificador de gas "y se hizo un muestreo de material peligroso, con un equipo de respiración autónoma y no nos marca la presencia de ningún material peligroso, ni gas metano; ahora si que es normal”.

No hay un grado de explosividad, que sea un combustible; no podemos alertar a la población, porque no hay ningún peligro. Tengo mi verificador de gas y no me marca ningún peligro", aseguró.

