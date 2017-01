Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primer mensaje como secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso reconoció que carece de experiencia diplomática y pidió la colaboración del servicio exterior mexicano para sacar avante esta nueva responsabilidad que hoy asume, frente a los nuevos retos.

“Yo no conozco la secretaría. No soy un diplomático, nunca he tenido responsabilidad más allá de los encargos de la Hacienda. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Vengo a aprender de ustedes. Vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca”, dijo Videgaray Caso, publica Milenio.

“Nuestras fortalezas son enormes. Si algo me motiva y me da confianza es precisamente con el trabajo de ustedes”, dijo acompañado de la ex canciller, Claudia Ruiz Massieu y del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le dio protesta formal por instrucciones del Presidente.

“Vengo a llenar unos zapatos muy grandes”, dijo Videgaray Caso en referencia al desempeño de Claudia Ruiz Massieu a frente de la dependencia y elogió especialmente la forma en la que se condujo para brindar atención a los mexicanos que en 2015 sufrieron un ataque cuando vacacionaban en Egipto.

Agradecimiento

Por su parte, Ruiz Massieu -quien antes de ocupar la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se desempeñó como secretaria de Turismo-, agradeció la confianza del presidente Enrique Peña Nieto.

“Siempre he tenido la convicción de que servir a México es un privilegio que debe abrazarse sin reservas. Fungir como canciller ha sido el honor más grande de mi vida. Tuve el privilegio de estar acompañada por un cuerpo de servidores comprometido y leal. Hemos podido encarar los retos de nuestro tiempo con firmeza y dignidad”.

Le ex funcionaria deseó el mayor de los éxitos a Luis Videgaray: “Su talento y su compromiso con el gobierno serán una compromiso para enfrentar los desafíos de la política exterior, cuenta con un equipo de trabajo para enfrentar esta responsabilidad. Por México, les deseo el mayor de los éxitos”.