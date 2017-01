Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto reintegró el miércoles en su gabinete a un cercano asesor y exsecretario que había renunciado después de que concertara una reunión entre el mandatario mexicano y Donald Trump, hecho que airó a los mexicanos por las declaraciones sobre los inmigrantes que había emitido el entonces candidato presidencial republicano.

Peña Nieto designó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, y le encomendó que intente establecer comunicación y un diálogo para establecer una relación constructiva de trabajo con el gobierno de Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero.

"Debería ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, de comercio y de inversión", afirmó el gobernante mexicano. "Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento promoviendo los intereses de México sin menoscabo de nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos", agregó.

Videgaray debe proteger los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, expresó el mandatario.

En breves declaraciones después de su nombramiento, Videgaray señaló que "el reto es enorme, las amenazas allí están".

Como ejemplo de los desafíos, el peso mexicano descendió a un nuevo nivel histórico frente al dólar, al cotizarse en 21.52 pesos por dólar en el tipo de cambio interbancario.

“Yo no conozco la secretaría. No soy un diplomático, nunca he tenido responsabilidad más allá de los encargos de la Hacienda. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Vengo a aprender de ustedes. Vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca”, dijo Videgaray Caso

Golpe a Peña Nieto

La relación con Trump ha sido de molestia a causa de sus declaraciones de campaña de que algunos migrantes mexicanos eran violadores y delincuentes, de su promesa de construir un muro entre ambos países y de sus acciones recientes para impedir que compañías estadounidenses trasladen empleos a México. El magnate también se comprometió a modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, y a combatir la inmigración ilegal.

El encuentro con Trump efectuado el 31 de agosto asestó un golpe a la de por sí baja popularidad del mandatario mexicano, quien después reconoció que Videgaray había renunciado porque ayudó a orquestar la visita del magnate. Muchos mexicanos consideraron que Peña Nieto careció del aplomo suficiente para condenar las declaraciones de Trump durante la reunión y en cambio había dado impulso electoral a un candidato ampliamente detestado en México.

En ese entonces, Trump elogió a Videgaray, y había afirmado en un tuit que "México ha perdido a un brillante ministro de Hacienda y un hombre maravilloso que yo sé es muy respetado por el presidente Peña Nieto".

El magnate dijo después: "Las personas en México que concertaron el viaje fueron forzadas a salir del gobierno. Así de bien lo hicimos".

Peña Nieto defendió la visita y dijo que era necesaria para abrir espacio al diálogo a fin de subrayar la importancia de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Gesto a Trump

Algunos sectores consideraban inevitable el regreso de Videgaray ante la victoria presidencial de Trump.

"Lo fácil es insultarlo (a Trump) y poner su rostro en piñatas", escribió el analista Gabriel Guerra en el diario El Universal. "El verdadero reto es tratar de encontrar una convivencia que nos resulte lo menos onerosa posible. Y no creo que haya alguien mejor para intentarlo en estos momentos difíciles que Luis Videgaray".

Otros sectores consideraron el nombramiento de Videgaray un gesto fútil para apaciguar a Trump.

"El cambio de titular en Relaciones Exteriores no inhibirá al nuevo presidente de los Estados Unidos en su plan de renegociar o abandonar el TLCAN, tampoco influirá en su política antiinmigrantes", afirmó el Partido de la Revolución Democrática en reacción al nombramiento.

Videgaray fue el coordinador general de campaña de Peña Nieto con vistas a las elecciones de 2012 y era considerado el arquitecto de muchas de las políticas del gobierno del mandatario.

Luis Videgaray sustituye como titular de la cancillería a Claudia Ruiz Massieu.

Perfil de Videgaray

El nuevo titular de SRE ha sido considerado una pieza clave en el gobierno de Peña Nieto, además de su mayor hombre de confianza y amigo.

Es doctor en Economía, por el Massachusetts Institute of Technology, de Estados Unidos, y se desempeñó como secretario de Hacienda desde 2012; el cargo lo dejó el 7 de septiembre de 2016, tras el descontento social generado por la visita a México del entonces candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Videgaray participó en los arreglos para la visita.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo en septiembre de 2016 que la visita a México de Trump desgastó a Videgaray, y que por eso aceptó su renuncia.

"Creo que Luis (Videgaray), en el marco de esta visita, tuvo un gran desgaste; sin duda había sido un actor que se había involucrado en el arreglo que habíamos hecho con el equipo de campaña del candidato Trump para poder tener este acercamiento, como lo procuré con ambos equipos de campaña de los dos candidatos, y creo que este desgaste me llevó a tomar la decisión y aceptar la renuncia que él presentaba", dijo Peña Nieto en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"Este desgaste pues obviamente me llevó a aceptar la renuncia porque es evidente que se necesita de un secretario de Hacienda fuerte, sólido y con capacidad política para poder negociar este paquete presupuestal", reiteró.

Casa polémica

En diciembre de 2014, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que Videgaray compró en 2012 una casa en 7.5 millones de pesos al empresario Juan Armando Hinojosa, accionista de Grupo Higa y contratista del gobierno del Estado de México en la administración de Peña Nieto y del gobierno federal.

Videgaray informó que al momento de la transacción recibió un crédito hipotecario por 532 mil dólares a pagar en 18 años, pero lo liquidó en enero de 2014.

Dijo estar "absolutamente tranquilo" con la compra de su casa en Malinalco a Grupo Higa y que no hubo conflicto de interés: "Cuando se hizo el trato yo no era funcionario público y el trato estuvo dentro de los parámetros del mercado", dijo.

También fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y además coordinó la transición de gobierno.

En el Estado de México, fue secretario de Finanzas de 2005 a 2009, durante el gobierno de Peña Nieto. También fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en esa entidad.