CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente los jóvenes entre 20 y 40 años escapan de las relaciones estables de pareja y no desean ser padres, por lo que sustituyen los procesos a través de mascotas, indicó la investigadora María del Coral Andrade Ramos.

Ya casi llega el Día del Amor y la Amistad, y la académica explicó a Notimex que estas nuevas costumbres conducen a una pérdida del sentido de humanidad; añadió que ningún sector de la población es culpable de esta situación: todo es resultado de las redes sociales y la tecnología.

"Parte del problema radica en que no se toman en cuenta las raíces culturales que tenemos y es algo que no se puede dejar. Esta conectividad hace que tengamos otros modelos de convivencia, los jóvenes pueden elegir cómo quieren su relación de pareja o no tenerla y hasta lo fundamentan con otras culturas".

Andrade Ramos resaltó que, hoy día, las personas primero acostumbran interactuar sexualmente, para después meditar la viabilidad de establecer una relación con la otra persona; este efecto ha ganado terreno entre ciudadanos que cifran los 20 y 35 años de edad, y dijo que la calidad de la relación sexual tiene un peso importante en la decisión final.

"En secundaria y preparatoria empiezan a experimentar con distintas parejas y hay relación sexual, lo que ha provocado un mayor índice de embarazos no esperados. En la actualidad los jóvenes tienen tanta información alrededor e influencia de otras culturas, que están cambiando sus esquemas mentales con respecto a la relación de pareja".

Los sondeos arrojaron que hay más hombres que mujeres con planes de contraer, en sus futuros, matrimonio. Comentó que las féminas posponen el festejo nupcial por más tiempo y, todavía más, el de tener hijos; acotó que prefieren estar solteras y sin una relación formal en puerta; estas costumbres se han afianzado más en el sexo femenino.

