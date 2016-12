Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ciudadanos mexicanos se encuentran indignados por el inminente aumento en los precios de los combustibles, ya que señalan que con ello vendrá inevitablemente un aumento en la canasta básica y otros productos y servicios. La información es de Mónica Cruz, de Verne.

Pese a que ahora la gasolina será más cara, automovilistas de al menos 10 estados de la República sufren por una crisis de desabasto. En las pocas gasolineras en operación se forman largas filas de vehículos que avanzan a paso lento para conseguir lo máximo que se puede comprar debido a la alta demanda, rara vez un tanque lleno.

Poco a poco la gasolina regresa a las estaciones, pero con ella una mala noticia: su precio aumentará en enero entre 14 % y 20 % (dependiendo del tipo de combustible). Esto ha propiciado que en las redes sociales los mexicanos envíen mensajes cadena para convencer a los automovilistas a no consumir gasolina los primeros días de enero. Lo llaman una forma de protesta pacífica por este aumento que, aseguran los mensajes, debía evitar la reforma energética.

Uno de los primeros llamados a responder por el gasolinazo lo hizo la youtuber y bloguera Ara Iglesias. En su cuenta de Facebook publicó un video en el que habla sobre el desabasto en San Luis Potosí, uno de los Estados más afectados, y sobre el aumento del precio de la gasolina. “Debemos de dejar de hacer memes y hacer algo al respecto”, dijo criticando también la atención mediática a los XV años de Rubí y no al problema de escasez y los precios. El video registra más de 6 millones de reproducciones en un día. En la sección de comentarios de la publicación se propone dejar de comprar combustible y compartir el auto para protestar por el aumento.

También en Facebook ha circulado este mensaje que invita a los mexicanos a bloquear las gasolineras con sus autos el próximo lunes 2 de enero. “Para que la gasolina baje debemos tomar acciones”, se lee en la publicación. Por lo menos cuatro eventos se han creado para realizar esta protesta, uno de ellos registra más de seis mil compartidos en un día.

En Twitter surgió una iniciativa para no cargar gasolina los primeros días de enero, fechas en las que aumentará su precio.

Un mensaje cadena con la misma intención se comparte en grupos de WhatsApp.

Miriam Grunstein, consultora e investigadora sobre temas de energía en México, asegura a Verne vía telefónica, que estas iniciativas no tendrán grandes efectos, incluso si consiguen muchos participantes. “Tal vez podrán enviarle un mensaje al gobierno de que no están contentos, pero el gobierno no puede hacer nada”, comenta. “Hacienda no tiene opciones, vivimos una crisis fiscal muy severa. El gobierno debería explicarle a la población que la gasolina fue muy barata por mucho tiempo, pero dejó a la industria de la refinación en ruinas”.

El Secretario de Hacienda José Antonio Meade ha dicho tanto en conferencias como en entrevistas que este aumento es una cuestión finanzas públicas que no tiene que ver con la reforma energética. Además, explica que este ajuste se debe en parte a factores del mercado del petróleo y al aumento del precio del dólar. “La venta política de la reforma energética fue muy mala”, opina Grunstein. “Le dio a entender a la población que se iban a bajar los precios y ahora estamos viendo lo contrario. Deben decirle a la gente que debido a la crisis fiscal debe haber un ajuste de precios, pero eso no lo explican debidamente”.

Otro factor que podría frustrar las protestas contra el gasolinazo es el poco porcentaje de consumo de gasolina de los autos particulares, dice la consultora de la firma Brilliant Energy Consulting. “Gran parte de este proviene de los camiones y el autotransporte, por lo que el efecto que pueden tener los usuarios individuales es mínima”, comenta.

La experta en legislación de energía añade: “Lo que deberían hacer es una campaña de difusión para explicarle a la gente por qué aumentan los precios, de la necesidad de invertir en infraestructura y reconfigurar las refinerías. Hemos sido partícipes de un sistema enfermizo durante 70 años. El gobierno no podrá solucionarlo en unos días solo porque la gente está enojada”.