Videgaray dijo que por el momento no se contempla una reunión entre Peña Nieto y Donald Trump. (Notimex)

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió que México no aceptará a ninguna persona deportada de Estados Unidos con nacionalidad distinta a la mexicana.

"Sería prácticamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían, y no tenemos nosotros por qué aceptarla; nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud; es un derecho soberano de México", puntualizó ante Milenio.

En conferencia de prensa, al finalizar su reunión privada con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Videgaray aseguró que las autoridades nacionales exigirán que Estados Unidos acredite caso por caso la nacionalidad de los deportados, en caso de que insista en enviar aquí a ciudadanos de otros países.

El canciller descartó asimismo la posibilidad de volver a concertar la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el mandatario estadounidense Donald Trump.

"No hay ningún plan para que haya un encuentro de esa naturaleza; no hay materia de discusión y no hay planes para ello", concluyó.

Trato 'humanitario'

Previamente, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo que la orden ejecutiva sobre migración del presidente de Estados Unidos. Donald Trump, busca detener a migrantes ilegales y deportarlos a su país de origen.

La orden "enfatizó la misión de interceptar migrantes ilegales de muchos países en nuestras fronteras, tratarlos de manera humanitaria y regresarlos a sus países de origen tan rápido como sea posible", dijo Kelly en una conferencia de prensa.

Los memorandos dados a conocer este martes describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a migrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad.

Uno de los documentos dice que los migrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.