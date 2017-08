Peña Nieto condena ataque terrorista en Las Ramblas de Barcelona

Redacción

México.- Después de las 12:30 horas del día, el Presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto, emitió a través de su cuenta de Twitter, un mensaje donde condena lo ocurrido en Las Ramblas de Barcelona.

En la cuenta oficial del FC Barcelona se emitió el siguiente mensaje:

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!