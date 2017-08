Nicolás Maduro llama cobarde a Peña; Videgaray lo defiende

Agencia

México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llamó cobarde al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que éste atacó al Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller publicó que “cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”, en referencia a la reciente elección de la Asamblea Constituyente, proceso calificado de “viciado y sin credibilidad”.

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 4 de agosto de 2017

De acuerdo con Milenio, la respuesta al venezolano se dio porque, en Caracas, Maduro dijo sentir vergüenza por el comportamiento de Peña Nieto ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que The Washington Post dio a conocer la transcripción de la conversación telefónica entre el estadunidense y el mexicano del pasado 27 de enero.

En esta plática, Trump le pide a Peña Nieto dejar de decir que México no va a pagar la construcción del muro en la frontera, una propuesta de la campaña del magnate, y, según Maduro, se lo ordenó a cambio de que se mantengan las reuniones bilaterales.

“Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbaría todos los muros que me separan con EU, y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía”

Dijo que Peña Nieto es un “cobarde” y un “empleado abusado” por Trump que le produce indignación. “Da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump... Con Venezuela sí te metes, pero a Donald Trump no eres capaz de tocarlo ni con el pétalo de una rosa”, expresó en televisión.

Auguró la caída de los gobiernos “neoliberales de derecha” que han criticado su administración, especialmente durante los últimos cuatro meses en los que se han recrudecido las protestas.

Por su parte, desde Japón, Videgaray aseguró que la administración del presidente Trump ha respondido mejor que otras administraciones en su colaboración para hacer frente al problema de inseguridad en México.

“Necesitamos entrar a una colaboración directa con EU y esto es un área donde a muchos puede sorprender, hemos encontrado una gran respuesta por parte de la administración del presidente Trump, mejor que con gobiernos anteriores”, detalló.

Durante su participación en el foro económico de Nikkei, destacó que la actual administración reconoció que el consumo de drogas en ese país es la principal causa de la violencia en México.

Videgaray recordó que si bien la vecindad de México con Estados Unidos es una “bendición” por ser la economía y el mercado más grande del mundo, también implica un reto al ser el mercado más grande de drogas ilícitas.

Insistió en la importancia de una colaboración y de asumir la parte de responsabilidad que tiene cada una de las naciones, por lo que se ha empezando “a trabajar en equipo”.

En vísperas de que inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), garantizó que el proceso “corregirá los desequilibrios” que tanto preocupan a Estados Unidos, pero resaltó que México no aceptará restricciones.