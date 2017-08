Dan a conocer a los ganadores del premio 'Rostros de la Discriminación'

Agencia

Ciudad de México.- El jurado del XIII Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” determinó a las personas ganadoras de las cuatro categorías que integraron la edición 2017, en la cual se recibió un total de 249 trabajos. Las categorías fueron: texto periodístico, fotografía, radio y multimedia.

Así, en la categoría Texto el primer lugar lo ganó Francisco Javier Rodríguez Lozano con “Soy de la durangueña y no soy delincuente” publicado en Vanguardia; en segundo lugar, Guillermo Rivera Vázquez con “Morir en los pantanos del MP” que se publicó en Newsweek en español; y en tercer lugar, Surya Ismena Palacios Rodríguez con “Legado africano” publicado en la Revista Cambio.

En la categoría fotografía, el primer lugar lo obtuvo “La muerte del rarámuri ecologista” de Luis Felipe Cortés Zuzunaga en El Universal; el segundo lugar “Circo, maroma y clase” de Eduardo Loza Vázquez publicada en La Capital; y “La niña de Neza” de César Martínez López publicada en Cimac Noticias obtuvo el tercer lugar.

También te puede interesar: Exigen justicia por asesinato de periodista

En la categoría de radio, Lucano Romero Cárcamo ganó el primer lugar con su trabajo “Tito” que se transmitió en XHFJ Radio Teziutlán, 95.1 FM; el segundo lugar es para Mariana Martínez Estens con su trabajo “Haitianos en Tijuana” transmitido en el programa, Así como suena; y en tercer lugar Raúl Silva de la Mora, Elena de Hoyos y Rosalba Aída Hernández del Instituto Morelense de Radio y Televisión con el trabajo “Cantos desde el Guamúchil-Rosa Salazar”.

En la categoría multimedia, el primer lugar es para “Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios” de Valeria Nohemi Durán Villanueva publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Connectas, en alianza con Aristegui Noticias; en segundo lugar, “Sin refugio para las trans” por Prometeo Jorge Rodríguez Lucero, Elvia Priscila Hernández Flores y María Cidón Kiernan publicado en Animal Político, W Radio y Revista Factum; en tercer lugar “Violencia sexual en la UNAM. Lo que no se ve no se ataca” de Viétnika Batres Guadarrama y Christian Palma publicado en Emeequis en línea.

Por último, se entregarán tres menciones honoríficas, en la categoría Fotografía a Alejandro Ariel Silva Zamora por su trabajo “Desapariciones” publicado en el periódico Portavoz; en la categoría texto a Claudia Ivonne Altamirano Amezcua por su trabajo “Trabajadoras del hogar sin reconocimiento ni derechos en México” publicado en Animal Político y en la categoría radio a Olivia Zerón Tena por su trabajo “Mujeres manos a la obra en el mundo de la construcción” publicado en Así como suena.

De acuerdo con el jurado calificador “los trabajos aquí mencionados visibilizan temáticas poco tratadas desde enfoques originales sobre la discriminación, que ponen en el horizonte problemas que suceden quizá en todas las ciudades del país. Los trabajos muestran un esfuerzo con el trabajo de campo, apostando por una objetividad en torno a los principios de igualdad y no discriminación”.

Entrega de premios

La entrega del XIII Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de agosto, aniversario luctuoso de Don Gilberto Rincón Gallardo, a las 16:30 horas, en el Club de Periodistas de México AC, ubicado en la calle Filomeno Mata No. 8, colonia Centro en la Ciudad de México.

El Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 2017 fue co-convocado por El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (U de Tx), la Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación” de la Universidad de Guadalajara (UdeG),), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la Universidad Iberoamericana Santa Fe (UIA Santa Fe), y El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF).