Mientras doctores toman café una mujer da a luz en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer dio a luz en plena calle en las inmediaciones del Centro de Salud del poblado 11 de Febrero del municipio de Cunduacán, en Tabasco, luego de que guardias del nosocomio se negaron a recibirla esta mañana, informó Excelsior.

Según testigos que ayudaron en el parto y que grabaron el alumbramiento, el incidente se originó alrededor de las 08:30 horas de ayer, cuando la mujer se presentó en el nosocomio debido a dolores de parto, pero fue rechazada por el guardia de turno y personal médico, debido a que estaban en la hora de “tomar café”.

"Me tocó ver cómo la niña nació en el suelo porque no la recibieron, pues los residentes estaban tomando café"

"Me tocó ver cómo la niña nació en el suelo porque no la recibieron, pues los residentes estaban tomando café. En ese Centro de Salud hay que llegar a las cuatro de la mañana para alcanzar ficha, la señora llegó a tiempo, pero no la recibieron. Ahí atienden a gente del poblado 11 de Febrero y de La Playita", comentó una de las testigos.

Otra mujer comentó que fueron las mismas señoras que hacían fila quienes ayudaron a la embarazada, incluso una de ellas puso su pie para que la mujer apoyara su cabeza.

Aunque se desconoce el nombre del médico responsable de esa unidad de salud rural; las mujeres que ayudaron al alumbramiento y que hacían fila desde las 4 de la mañana para ser atendidas, refieren que sólo saben que es "la doctora Isabel".