Muere niño después de cinco días de haber caído en un pozo

Guanajuato.- Elementos de rescate hallaron muerto a Héctor, de 3 años, quien cayó en un pozo de 80 metros de profundidad en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

De acuerdo con lópez Dóriga Digital, la mamá del niño, Alma Cecilia Arellano, dijo: “que me ayuden a sacar a mi hijo, ya va a cumplir cinco días ahí, ojalá y ya me lo entreguen, es lo que les pido que me ayuden a sacarlo a mi niño de ahí, ya no soporto ya más sin mi niño”.

El niño cazaba conejos con su padrastro y un grupo de jóvenes cuando cayó en el hoyo.

“De que podemos constatar que, efectivamente, el menor se encuentra al interior del pozo, desgraciadamente ya no está con vida”

El padrastro del menor, José Tovar, se percató que el niño estaba perdido y luego de varios minutos de búsqueda, sospecharon que el niño había caído en un pozo en la comunidad ’18 de Agosto’.

“Le gritamos como unas tres o cuatro veces al niño y el niño lloraba y rasgaba la tierra, quería salir, pero sí estaba demasiado profundo para poder salirse”, reveló el padrastro del niño.

Elementos de Protección Civil y bomberos de la Ciudad de México viajaron a Guanajuato para realizar labores de rescate.

No obstante, al bajar una cámara a las profundidades el menor fue encontrado sin vida luego de cinco días de haber caído al pozo. Los elementos de rescate, se tardarán otros tres días para sacarlo cavando un hoyo paralelo.

“De que podemos constatar que, efectivamente, el menor se encuentra al interior del pozo, desgraciadamente ya no está con vida”, señaló el regidor de Villagrán, Eduardo Alanís.