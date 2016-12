No hay de otra, por más que digan que los normalistas no estaban inmiscuidos con el narcotráfico, no podrán, por más que quieran desviar la atención, los hechos hablan por sí solos, ahí están las pruebas, no es que alguien los quiera desprestigiar, las pruebas son sólidas, los normalistas antes de embarcarse a la aventura llamada luchadores sociales, no contemplaron el tamaño de sus anteriores actos.