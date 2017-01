Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Al encabezar la tradicional misa de mediodía en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera hizo un llamado a la paz para no caer en provocaciones y a cultivar la unidad nacional ante las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dirigidas hacia nuestro país.

En un mensaje especial al término de la celebración litúrgica, Rivera Carrera pidió a los mexicanos no dejarse vencer por el desánimo y, puntualizó que México debe creer y apostar en todo momento por el diálogo.

"América no son los Estados Unidos sino el continente entero, México como Argentina, Perú o Canadá también son América y hoy por hoy estamos por una integración económica y cultural mundial, en la que abanderar de nuevo viejos nacionalismos y proteccionismos es una insensatez”, advirtió el mitrado.

El arzobispo primado de México también pidió no caer en la provocación ni en la tentación de responder con ofensas a las agresiones para lo que es necesario seguir la doctrina cristiana de no devolver el mal con mal.

"No tengamos miedo, hoy más que nunca debemos estar unidos y ser solidarios, ésta es la hora de México, debemos voltear a nosotros mismos y descubrir nuestras propias capacidades y oportunidades, no olvidemos la sabiduría popular que reza: no hay mal que por bien no venga. Tengamos confianza, no perdamos la fe y trabajemos sin descanso para hacer de nuestro México, una patria digna y fraterna”, sostuvo.

Destrucción y retroceso

En tanto, durante su sermón Norberto Rivera indicó que es claro que en nuestros días lo que busca el pueblo mexicano son propuestas de progreso y no enfrentamientos inútiles, así como proyectos incluyentes y participativos y no protagonismos pasajeros.

"El odio y la violencia siempre nos llevarán a la destrucción y al retroceso, el amor y la paz son caminos de cambios reales e irreversibles, no sólo a nivel de estructuras sino de conciencias y de personas”, señaló al explicar el texto evangélico de la bienaventuranza.

Durante la celebración religiosa el arzobispo también oró para que el Presidente Enrique Peña Nieto tome las determinaciones que más beneficien a los mexicanos, así como además pidió por los migrantes y por el sector empresarial.