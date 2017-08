Tutsi niega tener niveles elevados de plomo en sus paletas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tutsi Pop informó que sus paletas están por debajo de la norma referente al contenido de plomo y resaltó que para la empresa lo más importante es la salud y bienestar de los consumidores, informó Excelsior.

En sus redes sociales, la firma explicó que “en los últimos años, en pruebas certificadas por el CIATEJ, laboratorio especializado en este tipo de análisis, Tutsi resultó aprobado como producto inocuo, por su casi nulo contenido de plomo (0.005 p.p.m)”.

"Tutsi es una empresa comprometida con la calidad de nuestros productos”, detalló la compañía.

La empresa aclara que los niveles de plomo permitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), en dulces es de 0.10 p.p.m.

"Tutsi es auditado por instituciones independientes como Merieux (Silliker), AIB y FDA”, agrega la firma en un comunicado.

Este viernes, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dio a conocer que los dulces más vendidos en México poseen altas concentraciones de plomo, situación que afecta la salud y el desarrollo de los niños.

Especialistas del INSP informaron que 20 caramelos tienen niveles de plomo superiores a los permitidos por la Administración de Alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El artículo ‘Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City’, publicado en la revista Enviromental Research en 2016, detalló que entre los dulces que tenían concentraciones de plomo por encima del límite están: Rockaleta Diablo (0.70 ppm), Tiramindo (0.37 ppm), Ricaleta Chamoy (0.19 ppm), Tutsi Pop (0.13 ppm) e Indy Marimbas (0.22 ppm).