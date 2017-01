NO ES EL MEDIO, EL GOBIERNO CORRUPTO NO SE DEBE PROTEGER PERO TAMPOCO LA POBREZA EDUCACIONAL DE ESTOS LADRONES Y MAL VIVIENTES, APARTE OTRA COSA, PORQUE EL DIA DE HOY? MUCHA GENTE QUE NO TIENE RECURSOS ESPERO ESTA NOCHE O MAÑANA TEMPRANO PARA COMPRAR SUS REGALOS A SUS HIJOS Y UNOS IDIOTAS Y SUS BORREGOS DESTRUYEN MERO EL DIA DE REYES, QUE CARAMBA TIENEN QUE AFECTAR A SUS IGUALES, PORQUE NO SON TAN MACHOS Y ENTRAN A DESTRUIR LA CASA DE LOS GOBERNANTES? ESTO O FUE PAGADO POR EL GOBIERNO O FUE HECHO POR GENTE CON UNA EDUCACION TERRIBLE Y UNOS VALORES FAMILIARES DEL ASCO, PERDON PERO SI EL GOBIERNO ES MALO VEMOS QUE SU SOCIEDAD ESTA PUDRIDA TAMBIEN, Y APARTE SON MIEDOSOS, CONTRA QUIEN DEBEN IR ES CONTRA EL GOBIERNO NO CONTRA LA GENTE QUE ESTA TRABAJANDO Y COMPRANDO EN PAZ, ABRAN LA MENTE NO SE CIERREN